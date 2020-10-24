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外籍狼師「隔海」性勒索12歲中國女生 在美落網「最少被關15年」

中國新聞組／北京24日電

美國聯邦檢察官辦公室密蘇里西區分部日前在公開聲明裡披露，一個曾在中國英孚當英語外教的美國男子柯蒂斯·鮑德溫在聯邦法庭認罪，承認他曾性剝削自己之前的中國女學生，脅迫年僅12歲的她給自己發色情圖片視頻。對「狼外教」事件，英孚23日發布聲明稱，已於2019年11月與鮑德溫終止聘用合同關係。

觀察者網報導，柯蒂斯·鮑德溫（Curtin J. Baldwin）是一名來自美國密蘇里州斯普林菲爾德的男子，今年47歲。10月5日，他在法庭上對兩項罪名供認不諱，一項是對未成年人的性剝削，另一項是接收和傳播兒童色情。

鮑德溫曾在中國英孚擔任英語老師，2019年11月20日離職。回到美國之後，他通過微信聯繫上了一名他曾經教過的12歲女學生。鮑德溫對這位女生說，自己手上有她進行露骨性行為的不雅視頻，並以此勒索這名女生給自己發不雅圖片和視頻，否則他就會把手上的那段視頻發到網上去。

後來，女孩的父親看到了鮑德溫發來的勒索信息，並聯繫了英孚方面，英孚方面則將相關信息提供給了美國聯邦調查局進行調查，才讓鮑德溫在美國被逮捕。

今年3月10日，聯邦調查員在鮑德溫的住所展開搜查。在查獲的多件物品當中有一台蘋果電腦，這裡面有很多兒童色情的文件，其中有多部兒童淫穢視頻涉及中國幼女。

根據美國聯邦法律，鮑德溫這種行為將面臨至少15年的刑期且在15年內不得保釋，最高刑期上限是50年監禁且不得保釋。

對此，英孚教育官方微博於本月23日發布一則聲明稱，鮑德溫確為英孚教育前員工，因其違反員工行為準則，該公司已於2019年11月與鮑德溫終止了聘用合同關係，鮑德溫隨即返回美國。

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