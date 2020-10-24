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婚禮變色！南昌狠夫殺妻棄屍 還假冒身分向岳母報平安

中國新聞組╱上海24日電
王男(後)與易女在婚宴前五天起口角，萌殺機，原本的喜事變喪事。(取材自澎湃新聞)
王男(後)與易女在婚宴前五天起口角，萌殺機，原本的喜事變喪事。(取材自澎湃新聞)

南昌新建區警方通報一起殺妻拋屍案，嫌犯王姓男子已被拘。死者易女的母親說，女兒去年瞞著家人領結婚證，兩家原定18日辦訂婚宴，不料女兒卻在婚宴前五天遇害。易母氣憤說，女兒遇害後，男方竟一直用女兒的電話回她短信報平安，欺騙訂婚儀式如期舉行。

澎湃新聞報導，受害人母親表示，她一直不太喜歡女兒的對象，「那個男孩家庭非常複雜，自己也不求上進，我女兒很單純，看到這個男的白淨斯文，很喜歡他，非要在一起。我對女兒叨念很多次她仍堅持，於是想算了，女兒喜歡就行。」

報導指出，去年女兒和王男分開過一段時間，易母以為他們不會和好了。沒想到，5月6日，女兒瞞著她把結婚證領了。

今年9月，女兒和王男搬進新房；10月，兩家商量著，把因為疫情推遲的婚禮辦了。前段時間因為籌備婚禮，兩人偶爾會有爭執，但問題不嚴重，「真的想不到王男會做出這種事。」

易母說，10月13日開始聯繫不上女兒，「怎麼打電話都打不通，最後收到女兒的短信，稱她一切都好，也就沒起疑心。」10月17日，眼看訂婚的日期就到了，易母仍然沒有見到女兒的身影。「當天上午9點，我給女兒打電話，電話關機。給王男打電話，說他們在睡覺。」王男還問易母這方有幾桌人出席。

10月17日下午，酒店打電話給易母稱，一直沒得到王男到酒店確認，是否還要預訂。易母趕緊打電話給王母，王母稱不知道訂酒店的事，說王男和小易吵架了。隨後易母趕往女兒和王男住處，看到民警在勘查，才知道女兒出事了。

據報導，警方表示，10月13日，王男與小易發生口角，將小易殺害。作案後，王男將小易的遺體運到住處附近一處魚塘拋屍。10月17日，一位菜農發現異常後報案，王男也於當天被抓獲。

易母哽咽說王男太狠了，「小易是我唯一的女兒，我一定要他給個交代。」

南昌易女在婚宴前五天遭到丈夫殺害。(取材自澎湃新聞)
南昌易女在婚宴前五天遭到丈夫殺害。(取材自澎湃新聞)

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