海南政風熱線節目 鎮幹部：現在的刁民太多了

一段「海南一村支書連摑村民」的視頻，引發網友熱議。(視頻截圖)

海南新聞廣播「政風行風熱線」節目日前連線海南萬寧市萬城鎮政府一位工作人員時，對方稱：「現在的刁民太多了，就是你們這些新聞媒體支撐著他們…」主持人艾陽立即打斷他的話，並駁斥「簡直就是在胡說八道！」隨後該工作人員掛斷電話，連線中他拒絕透露自己的姓名和職務。

北京 日報客戶端報導，當天的熱線節目接到萬寧市萬城鎮聽眾鍾先生的電話，他告訴節目組，2017年開始當地政府部門為村民辦理農村土地承包經營權證，截至目前村裡80%的農戶已領到證書，但自家的證遲遲沒有領到。鍾先生稱，他多次向萬寧市政府服務熱線反映此事，政府服務熱線回覆測量公司的數據沒有整理完畢，並給他一位鎮政府工作人員的聯繫方式。這位工作人員就是視頻裡發聲的男子。

報導指出，萬寧市萬城鎮委、鎮政府22日就「刁民太多」事件進行通報，責成當事幹部萬城鎮農業服務中心主任吳珍海向「政風行風熱線」欄目及主持人道歉。同時，萬城鎮委鎮政府也向主持人及「政風行風熱線」欄目組表示誠懇道歉。

另據海報新聞報導，近日，一段「海南一村支書連摑村民」的視頻引發網友熱議。被打的陳先生22日說，他是海南省樂東黎族自治縣九所鎮新莊村的村民，該村村口有一個電線桿，對村民的出行造成不便，他便幫大家去供電所和鎮上反映問題。

「10月9日，我到村委會辦事時遇到村支書，便被他朝頭上重打兩拳。村支書打我時，說我反映事造成鎮長罵他。」陳先生說： 「村支書還說，就是看不慣我，就是不幹村幹部了也要打我，以後見了還要打。」目前，村口的電線桿妨礙出行一事還未解決。

據報導，陳先生希望依法依規處理村支書打人一事，不接受村支書一方的協商道歉。

九所派出所工作人員22日稱，新莊村村支書打人一事確實發生，目前此事正在處理，不方便告知處理結果。

另據西安商報報導，該村書記22日回應稱，冰凍三尺非一日之寒，兩人矛盾不是一天兩天。目前，村書記已向被打男子道歉，並賠償7000元人民幣 (約1048美元 )。