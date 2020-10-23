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狗主尋柴犬 芯片定位別人餐桌 保全男燙死母貓 一屍五命

中國新聞組／北京23日電
慘被殺害的柴犬「大福」。（取材自微博）
慘被殺害的柴犬「大福」。（取材自微博）

反對虐待動物是當前全社會共識，但日前卻傳出兩起惡劣事件。一起為山東青島市一隻寵物柴犬被人帶走，宰殺後變成餐桌上的紅肉；另一起則是山西太原一名男子竟用開水燙死一懷孕母貓，造成「一屍五命」，引起眾人共憤，呼籲盡快立法禁止虐動物行為。

香港01報導，劉男經營以柴犬為主題的咖啡店，店裡飼養約10隻柴犬，其中接近2歲的大福是全店第一隻柴犬，與主人感情深厚。當天一名客人離開時未有關好店門，大福趁機溜出去，劉男沿著平時遛狗的路線尋找未果，翌日於是懸賞5000元人民幣

經翻查閉路電視，發現大福是被附近一名老人帶走，於是上門追問愛犬下落；劉男說：「我們是懸賞的，就覺得給大爺點錢，不行就多給點，我們說5000元，不行就給大爺1萬元，但他卻說沒有看見（大福）。」當時見到桌上放有一堆紅肉，對方堅稱那是雞肉，但在肉塊中卻找到大福的寵物芯片。

網民均大罵老翁冷血，「太缺德了，就差這口肉吃嗎？偷人家的狗吃太噁心了」。

至於令人心痛的惡劣虐貓事件，是山西太原一名男子以「貓偷吃了火腿腸」為由，用開水澆燙一隻關在籠子裡的懷孕母貓。央視新聞報導，被燙傷的母貓雖經送醫搶救，仍因傷勢過重死亡，愛心人士已為貓咪聯繫無汙染安葬，並將會有一個安葬儀式。

山西太原一名男子，19日晚間用開水澆燙一隻關在籠子裡的懷孕母貓，理由竟是「貓偷吃...
山西太原一名男子，19日晚間用開水澆燙一隻關在籠子裡的懷孕母貓，理由竟是「貓偷吃了火腿腸」。（取材自封面新聞）

據網友先前發布的影片，用開水燙貓的男子被目擊者勸阻後，辯稱貓是偷吃了火腿，目擊者和幾位好心人將貓送至附近寵物醫院後發現，母貓腹中的4隻幼貓已全部死亡，被燙傷的母貓也於21日因傷勢過重死亡。

央視新聞微博發表熱評指出，反對虐待動物是當前全社會共識，但目前卻仍停留在道德層面，每當有虐待、虐殺動物事件發生，公眾除了譴責，別無他法排解憤怒。今年兩會多位代表委員建議對此立法，期待對生命的敬畏，盡快有一層法律的底線，該文隨即以180萬點閱率衝上熱搜第二名。

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