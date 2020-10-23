「他不死，我們全家都得死」 老翁殺死家暴兒

黑龍江省哈爾濱市，一名75歲的父親與妻子長期遭到兒子的家庭暴力，一不給錢就挨打，忍無忍可下，趁兒子熟睡將其殺死，被判處有期徒刑三年，緩刑五年。

瀟湘晨報報導，殺人老翁共有2子1女，小兒子離婚後和父母一起生活；他脾氣暴躁，還染有毒癮，還曾兩次入獄。

同住的生活，讓老夫婦深受其苦，只要不給錢，兒子就會在家裡面鬧，甚至還會拿刀出來威脅要殺了他們。

不僅僅是老兩口，村裡的很多人都對小兒子持恐懼態度，鄰居每日緊鎖門窗，不敢外出，同村村民評價「 表現惡劣，給村民生活造成恐慌。」

2020年1月19 日，小兒子又拿刀威脅、毆打父母，索要錢財。「 他拿著一把彈簧刀，用刀背打我和我老伴，把我肩膀打腫了，我老伴的頭部也被打腫了。」

「 我感覺小兒子不正常，想整死我們，就把存摺給他，這樣他好些了，但還是不讓我們自由活動。」 雙方僵持之際，小兒子累了趴在炕上瞇著休息，老翁意識到，「 得找機會打死小兒子，要不我們全家都得死。」 望著炕上熟睡的小兒子，老翁舉起凳子砸去。

老翁確認小兒子死亡之後，才叫大兒子報警。小兒子在送醫搶救後，夫妻二人拒絕搶救，最終小兒子死亡。

由於老翁的年齡已過75歲，有悔罪情節，最終被判處有期徒刑3年，緩刑5年。