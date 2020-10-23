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雲南滴滴司機遭醉酒女乘客「毛手毛腳」 還想給100元度春宵

中國新聞組／綜合報導
雲南昆明傳出有「滴滴出行」的男司機，遭到女乘客性騷擾。（影片截圖）
雲南昆明傳出有「滴滴出行」的男司機，遭到女乘客性騷擾。（影片截圖）

雲南昆明網約車司機遭醉酒女乘客「毛手毛腳」，最後還說要付人民幣100元，要求司機和她共度春宵。事件引起廣泛關注，滴滴出行通過官方微博證實，並表示「根據滴滴平台用戶規則，對該女乘客永久封禁」。

影音來源：聯合新聞網

香港01報導，酒醉女乘客性騷擾司機事件發生於今年8月22日，司機表示該名女子上車時的狀態是清醒的，但沒多久就對他上下其手。女子先是撫摸他的胸部，司機當下拒絕將女子推開，並強調自己正在開車，但女子不以為然，繼續摸到他小腹下面，又暗示願意給他人民幣100元，以換取跟他發生性行為。

據報導，女方到達目的地後仍堅持不下車，直到滴滴出行安全員察覺異常致電，女乘客才收手離去。

滴滴出行今年8月曾發布「醉酒乘客安全透明度報告」，報告指出第二季共收到1萬130件與乘客醉酒相關的投訴，其中乘客醉酒引發的語言騷擾或肢體騷擾投訴，如索要微信、言語低俗、肢體觸碰等，達477件，占性騷擾投訴總量40.7%。

至於乘客醉酒引發的女司機投訴男乘客情況同比增加了2.1%，男司機投訴女乘客則是足足大增103%，男司機猶如成了「弱勢群體」。相關性騷擾投訴中，司機投訴乘客占比高達97.7%，相反乘客投訴司機占比只有2.3%。

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