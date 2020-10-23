太餓了！上海小偷「偷煎4顆荷包蛋」吃完才閃人

小偷因為肚餓，在爆竊單位內煎蛋吃。（取材自微博）

上海市崇明區長興鎮近日發生一起「奇葩竊案」，一名男子入室行竊，翻來翻去只找到230元人民幣 （約34.4美元 ），其中130元更全部是1元硬幣，不過，最讓警方傻眼的是小偷在行竊過程中竟然偷煎了四顆蛋，用完餐才徐徐離去。

香港 01報導，喬姓男子本月初闖入一間無人房屋行竊，翻箱倒櫃只找到一張100元人民幣紙幣，和1元硬幣130枚，喬男遭逮後，坦承自己行竊，當天還偷了一雙鞋子當場就穿上。

可能成果太令人絕望，喬男當天搜括完財物後並未即時離開，而是走到廚房，他表示「發現流理台上有雞蛋，想都沒想就決定要煎來吃」，還一連煎了四顆蛋，用完餐後騎上單車徐徐離去。

據報導，警方調查期間，喬男一五一十交代案情，毫無精神低聲說「對、對」，承認偷了100元紙幣和130個1元硬幣，還稱自己煎蛋吃是因為太餓，目前正被刑事拘留。

警方表示，喬男闖進的只是一個用來放化肥的倉庫，屋主人在浙江，知道屋子遇竊後趕回，點算一下，發現自己還不見了一條銀鏈，全部東西加起來約損失1000元人民幣，並沒有偷走他的化肥農具。

案件意外引起熱烈討論，網友留言說現在電子支付普及，很多人家中根本沒現金，「不知是取笑還批評他」、「只覺得他好慘」。