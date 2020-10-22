沉迷賭博網站 「90後」輸3000萬

跨境網路賭博案件屢害人家破人亡。（視頻截圖）

公安 機關今年偵破的一起跨境網路賭博案件，涉案金額高達數十億元。警方發現，這個賭博網站的充值會員數高達5萬4900人，資金流水達80多億元（人民幣 ，下同，約12億美元 ）。其中，「90後」賭客黃某不僅輸光家裡積蓄，還輸光盜取公司的3000餘萬元（約450萬美元）資金。

綜合媒體報導，這起案件是由河南省周口市一名市民舉報，他因為輸了400元（約60美元）而報警，沒想到最後竟牽扯出如此龐大的一個犯罪集團。

警方調查，這家違法網路賭博網站服務器設在境外，賭博門類眾多，網站規模龐大。為吸引更多賭客，該網站還將活躍度較高的賭客拉攏為「網路賭博平台」代理。賭博平台會根據代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的佣金；投注越多，代理人員獲取的佣金越多。

警方3月組成12個抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15個省份，對嫌犯實施集中抓捕，抓獲犯罪嫌疑人45人，凍結銀行卡976張，扣押、凍結涉案資金2000餘萬元（約300萬美元）。

一名「90後」黃某原本是一家大型企業的財務人員，無意中接觸到賭博網站。最初只是賭個成百上千元，到後來一次賭上萬元甚至數十萬元；為了賭資，黃某到處借錢、貸款、刷信用卡。在敗光家裡的全部積蓄後，黃某盯上公司帳戶，盜用了3000餘萬元，僅半年時間，又輸了個精光。

另一名賭客郝某，本是當地一家小有名氣的美容院女老闆，起初投了1000元，結果輸了。再充3000元，又打了水漂。之後，好友李某與所謂的「指導員」又以「保本」、「贏了你分我，輸了算我的」等言語誘惑，不斷鼓動郝某增加投注。郝某也一心想要翻本，結果 抵押車輛、借高利貸、網貸、向朋友借錢…通過各種手段，籌集了70餘萬元（約10萬美元），結果全部輸光。