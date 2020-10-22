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趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

中國新聞組／北京22日電
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

雲南保山市一名女子小李（化名）日前與朋友吃宵夜，沒想到結束前她去上個廁所，回來時同桌的十多人都跑光了，所有飯錢要她一個人埋單，她身上錢不夠，被人以吃「霸王餐」為由送去警局。網友評論，「這種朋友可以拉黑了」。

春城晚報報導，事發當晚，小李受朋友邀約到一家燒烤店吃宵夜，不料就在她上廁所時，在場的10多個朋友都腳底開溜，讓小李回來瞬間傻眼。一夥人當晚共消費500多元（人民幣，下同，約75美元），而她身上僅帶著200元，加上微信的餘額也不夠支付。

面對老闆要求，「你必須付清帳單才能走人，天下哪有吃白食的道理」，小李感到很委屈，「自己只是被邀來吃宵夜中的一個，沒想到最後卻被當成了冤大頭」。

之後，燒烤店老闆報警，民警到了現場，看到小李還在與老闆吵個不停，說夜宵不是她約的，很多都是熟人約來的朋友。

後來民警將小李帶回警局，她只好一邊繼續打電話，一邊想辦法湊錢埋單，可左等右等，一起吃宵夜的朋友始終沒來，也沒有人給她轉帳。最後，小李只好聯繫自己另一位好朋友，請她連夜趕過來送錢結清帳單，這起宵夜風波才得以平息。

網友評論，「就是狐朋狗友也不至於這樣啊」、「500多塊錢能夠看透十幾個人還是划得來的」、「為什麼我的是上個廁所，朋友會偷偷的把單買了」、「不是多與少的問題，這些朋友還是斷了吧」。

小李一邊打電話，一邊想辦法湊錢埋單。（取材自春城晚報）
小李一邊打電話，一邊想辦法湊錢埋單。（取材自春城晚報）

帳單 人民幣 微信

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