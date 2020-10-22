長沙女約會「網紅男主播」 被騙上萬元後遭拉黑

就雙鞋要價8300元。(取材自瀟湘晨報)

網戀陷阱不少，長沙陳女士在網路交友平台認識一位自稱是網紅主播的張男，兩人加了微信 ，並在認識兩天後火速約會，她甚至還提前墊付現金，給對方買了一雙8300元的鞋，之後被對方拉黑。陳女士報警，目前張男已被刑拘。

瀟湘晨報報導，陳女士今年28歲，閒來無事會在陌陌上聊天交友。日前，陳女士在陌陌上刷到一位自稱是網紅的男子張某，聊了幾句後，兩人都對對方產生好感，隨後，二人加了微信，並相約在兩天後出來吃飯、逛街。

據報導，陳女士如期赴約，二人相約在一家烤肉店吃了晚餐。飯還沒吃完，張男的朋友給他打來電話要他還錢。接完電話後，張男謊稱他剛換新手機 ，銀行卡也丟了，目前還處在掛失未解封階段，要求陳女先給自己轉2000元，說「轉完後我給你現金」。

當陳女給張男轉了2000元後，他才說自己沒現金，不過又對陳女說「之後會轉你支付寶。」

報導稱，吃完晚餐後，兩人步行至一家高級服飾店，張男看上了一雙要價8300元的鞋。

報導指出，根據店內監控顯示，張某將看中的那雙鞋拿至收銀台，並拿出銀行卡假裝刷了一會兒。此時，他又對女方說，「銀行卡被凍結了，因此刷不了」，陳女又先墊付8300元將這雙鞋買下。從商場出來後，陳女終於覺得不對勁，要張男馬上還錢。

此時張男卻百般推辭。一開始說去銀行更改預留的手機號碼，但逛完商場後，銀行已休息，他又說給朋友打電話幫自己先付錢。他打了幾個電話，但都無「朋友」接聽。

報導指出，眼見事情將敗露，張男在路邊找了一輛共享電動車 準備逃離現場。可剛騎上車，眼疾手快的陳女就拖住他脖子，他勉強騎行十幾米後，兩人都摔倒了。張男丟下電動車逕自跑開了。隨後，陳女發現她的微信也被對方拉黑，這才意識到自己被騙了。

當晚，陳女向派出所報警。接到報警後，民警們還想出一個「釣魚」的好法子，讓陳女的閨密用陌陌將張某約至派出所附近的酒店，再由民警抓捕，沒想到張男果然中計。23歲的張男因涉嫌詐騙，已被依法刑拘。