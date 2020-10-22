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四川雅安殺人碎屍案…女兇手死緩 男幫兇潛逃20年落網

中國新聞組／北京22日電
四川雅安市雨城法院庭審現場。(取材自紅星新聞)
四川雅安市雨城法院庭審現場。(取材自紅星新聞)

一名女子為替長期被家暴的姊姊出頭，趁姊夫酒後熟睡之際，用毛線將他勒死，並在男友幫助下，將屍體肢解裝袋後丟到不同地方。本案歷經22年，跨越雲南、西藏等4市，兇嫌陳女被判處死緩，她的男友何男則潛逃20年後日前被抓捕歸案。最終，二人都受到法律的嚴懲。

紅星新聞報導，這起駭人聽聞的殺人碎屍案，1998年發生在四川雅安市雨城區。雅安市雨城區法院日前就此案中被告人何男幫助毀滅證據一案進行公開開庭審理。

據報導，當天雅安市雨城區人民法院公開審理雨城區首例幫助毀滅證據罪一案，被告人何男當庭以犯幫助毀滅證據罪判處有期徒刑二年六個月，犯重婚罪判處有期徒刑一年，數罪並罰，合併執行有期徒刑三年二個月。

據報導，1998年1月中旬，陳女得知姊夫經常虐待其姊，於同年1月23日將姊夫約至其租住房內質問，姊夫坦認虐待事實，還言語刺激陳女。

陳女一氣之下，趁姊夫酒後熟睡之機，用毛線勒姊夫頸部，致姊夫窒息死亡。次日，陳女在何男幫助下，在其租住屋內將姊夫屍體肢解裝袋，後乘坐出租車將屍塊分別拋棄在邛崍、蒲江等地。 

報導指出，1999年8月，何男和陳女登記結婚，2000年12月陳女被公安機關抓獲歸案，何男則被網上追逃。何男先後潛逃至雲南、西藏等地，隱姓埋名以打零工為生。在潛逃至西藏期間，使用「何健」的虛假身分與郎女相識，後以夫妻名義共同生活，並於2015年1月育有一子。2020年5月13日，西藏昌都市民警在入戶走訪中發現被告人何男係三無人員，經核查發現何男是網上追逃犯罪嫌疑人，當場抓獲到案。

公安 家暴 租車

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