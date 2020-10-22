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以為可賺外快 川婦網上刷單一夜被騙16萬

中國新聞組／北京22日電
佟女士和對方的聊天截圖。（取材自紅星新聞）
佟女士和對方的聊天截圖。（取材自紅星新聞）

四川綿陽市一名40多歲的佟女士，在網上刷單想掙點外快，沒想到一夜被騙了16萬元（人民幣，以下同，約2.4萬美元），那筆錢是她和丈夫辛苦存下來準備買房的。

紅星新聞報導，今年5月17日中午，佟女士收到一條短信，大致內容為添加一個QQ號碼，可以坐在家裡網上刷單賺錢。

佟女士在四川綿陽城區一家店舖打工，收到短信後，她抱著試試的心態，添加了短信中的QQ號碼，對方隨即很熱情地和她打招呼。不過，由於有顧客前來，佟女士當時並沒有回應對方。當天下午3時許，佟女士和對方聯繫。

佟女士說，對方熱情介紹後，給她發來了網上刷單的操作步驟，她於是下載了一個網路購物APP，對方也發來了需要刷單的貨物連結。不過，根據對方要求，需要她先付款，然後再連本金和佣金一起返給她。

「那件衣服60元錢，她讓我不要在店舖上付款，而是給我發來了一個付款二維碼，在她的提示下，我掃碼支付了60元。」佟女士說，短短幾分鐘，對方就給她連本帶佣金共返回70元，相當於掙了10元錢。

隨後，在對方提醒下，佟女士又刷單10件商品，共計600元，付款方式和之前一樣。佟女士支付600元後，同樣是短短幾分鐘，收到了700元。這一次，她認為自己又賺了佣金100元。

簡單的操作，10%的佣金，快速的「返利」，讓佟女士相信了這個賺外快的「捷徑」，但她沒想到，這其實是噩夢的開始……之後，她繼續轉帳「刷單」，卻陷入了一個不斷投入的「局」之中。

最終，佟女士在對方承諾「完成刷單量再一起返還本佣金」的誘惑下，為了拿回此前投入的本佣金，一夜之間陸續轉帳給對方16萬餘元，其中12萬元是家裡的存款，另外還刷了4萬多元信用卡，甚至還網貸了幾千元。

在聊天截圖上，對方給佟女士發來了所謂的結算單，上面顯示了大量人員刷單後的結算費用。同時，對方也給佟女士計算了完成刷單任務量後的本金和佣金共計需要18萬餘元。

直到天亮，佟女士仍沒有收到對方承諾返還的本金和佣金，最終向警方報案。佟女士表示，他們一家三口已租房10餘年，12萬元存款是準備今年買房的，不僅全部被騙，直到現在自己仍在打工還錢。

佟女士欲哭無淚。（取材自紅星新聞）
佟女士欲哭無淚。（取材自紅星新聞）

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