川男跳樓壓死無辜祖孫 肇事者父母判賠106萬擬提抗訴

鄧金花站在兒子跳樓的窗戶邊。（取材自紅星新聞）

四川眉山一男子跳樓尋短，竟壓死碰巧在樓下散步的祖孫，三人不幸身亡。男子父母二審判賠106萬人民幣 （約15.9萬美元 ），打算提抗訴，祖孫家人批對方從未道歉「沒誠意」。

紅星新聞報導，侯男2016年確診患有精神分裂症，出院時，醫生叮囑其家人，患者可能會出現自殺、衝動、傷人等難以預料的意外，請家屬好好監護。不料侯男去年6月從小區33樓跳下，砸中樓下散步的周婦及其3歲孫子小陳，侯男、小陳當場死亡，周女士受重傷，在送醫搶救6天後治療無效死亡。

事發後，雙方協商未果，周婦的丈夫、小陳父母分別將侯先生父母告上法院，要求對方在侯先生遺產內分別賠償周婦及小陳人身損害共計150多萬元，遺產賠償不足部分由侯先生父母承擔，物業公司承擔20%的補充責任。

法院一審判決，認為侯先生父母在發現兒子事發前十幾天精神狀態較差時，沒有及時送回醫院治療，未盡監護責任，認為侯男爸媽須為兒子的自殺行為負責，須賠償周婦丈夫及小陳父母共計152萬。隨後，侯先生父母提出上訴。

據報導，眉山市中級人民法院證實，此案二審日前宣判，認為侯男父母已盡到監護職責，擔七成責任，改判賠償106萬元。四川省高院 也已駁回侯先生父母的再審請求。

侯男父親侯永洪稱不知道從小懂事的兒子怎樣患上精神分裂症，也不明白兒子為何跳樓，夫婦倆說起此事，數次落淚，他們表示「願意致歉賠償，但確實拿不出106萬」。

眉山市東坡區法院指出，侯先生父母的房屋已被法院依法查封，其他的在正常執行程序之中。

但男童父親陳先生表示，在了解對方財產情況後，已做出最大讓步，侯家人即便賠償106萬，還有一個商舖和土地賠償款，有住房和生活保障。「事發後，他們沒來找過我們，也沒道過一次歉，二審判決後，他們稱願意調解，但我們還沒表態，他們又申請再審了。」陳先生表示，希望法院能盡快處理結束，以免他們一直沉浸在悲痛中。