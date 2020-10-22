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9歲童上課時被從3樓教室拖到1樓毆打 施暴者竟是同學母親、外婆

中國新聞組／北京22日電
九歲男童被女同學家長從三樓教室拖拽至一樓施暴。示意圖與新聞無關。(取材自微博)
九歲男童被女同學家長從三樓教室拖拽至一樓施暴。示意圖與新聞無關。(取材自微博)

四川宜賓某私立學校三年級女生小伊（化名）疑在學校被同學小遙（化名）撞了，其母親王某、外婆羅某瓊，日前將羅女士九歲的兒子小遙從三樓教室拖拽至一樓，並以打耳光、擊打頭部對小遙施暴，致其全身多處受傷，並產生心理陰影。

紅星新聞報導，事發後，宜賓市公安局敘州區分局金沙江大道派出所對王某、羅某瓊各處以行政拘留十天，並處500元人民幣(約75美元)罰款。王某、羅某瓊不服，提出行政復議後，公安局裁決維持原處罰決定。

但在執行拘留前，王某提交醫院診斷報告證明自己懷孕，拘留未執行；羅某瓊的行政拘留則已經執行完畢。

報導指出，今年5月25日，羅女士在家長群看到兒子同班同學小伊的外婆說兒子打了小伊。「我當時就馬上聯繫了小伊的媽媽王某表示道歉，並提議送小伊去醫院檢查。」

26日，羅女士接到學校通知說小伊媽媽和外婆到了學校，在把小遙帶往一樓辦公室途中，小遙摔了一下，小伊外婆也扭傷了腳。

羅女士說，她和老公馬上趕到學校再次向王某及其母親道歉，小遙也向小伊道了歉。由於孩子住校，羅女士處理完糾紛後離開學校，直到29日小遙回家，才訴說他在學校被小伊媽媽和外婆拖下三樓，並遭到毆打。

「當時還在上課，兩個大人拖娃娃出教室，娃娃不走，他們硬拽，孩子倒地，他們繼續拖。鞋子拖掉了，那個外婆撿起鞋子打娃娃頭部。後來碰到一個外教老師，才制止了他們的打人行為並將小遙帶走。」羅女士說，此後調取的監控視頻讓她感到無比氣憤，不僅家長王女士沒說實話，連學校也故意隱瞞真相。

涉事學校陳校長表示，老師做得不好沒護送小遙到一樓，兩名打人家長被禁止進校。小遙家長提出轉學訴求，將按規定退還相關費用。

涉事學校提供的書面情況說明，將肇事家長處以不得進入學校的處罰。(取材自紅星新聞)
涉事學校提供的書面情況說明，將肇事家長處以不得進入學校的處罰。(取材自紅星新聞)

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