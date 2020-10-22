「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

上海婦女趙秋霞（以下均為化名）發現了丈夫的一個秘密：丈夫將性藥偷偷藏在保健品裡，每次他說去超市買菜，盒子裡的性藥就會減少一片。鄰居又向趙秋霞透露，趙秋霞的丈夫有情人。想到丈夫對自己的冷淡，趙秋霞與丈夫廝打起來，她一氣之下殺了丈夫。

瀟湘晨報報導，上海第一中級人民法院日前一審以趙秋霞犯故意殺人罪判處其有期徒刑13年，剝奪政治權利四年。

據報導，趙秋霞今年60歲，她和丈夫陳軍在1982年結婚，住在上海浦東新區一小區，直到2019年9月左右，趙秋霞從小區鄰居口中得知，丈夫陳軍曾經炫耀過他有一個養了18年的情人，為該情人購買過一套房產和金銀首飾，還到香港 等地旅遊過。

報導指出，在聽到丈夫出軌消息之前，趙秋霞也發現了丈夫的秘密。2019年3月，趙秋霞發現陳軍吃性藥，藏在電視櫃下大抽屜的保健品膠囊裡。「我數過藥片的數目，發現陳軍每次說去家樂福超市，就會吃掉一片。」趙秋霞心裡很難受，她與陳軍平時沒有很大矛盾，但陳軍經常對她冷暴力，也經常罵她。

2019年10月24日凌晨1時許，趙秋霞在家中與丈夫再次發生了爭執。

「他說這輩子都不要和我過夫妻生活。」趙秋霞稱，陳軍抓住她的左手咬，她把手抽回來時，左手食指末節大部分被陳軍咬掉了。

據報導，趙秋霞又怕又驚又恨，她跑出房間，拿起客廳圓桌上的一把羊角榔頭回到臥室，決定教訓陳軍一下。

為了洩憤，趙秋霞用羊角錘擊打陳軍頭部，還用枕頭捂悶陳軍的面部致死。事後，趙秋霞自己報了警。

報導指出，法院審理認為，趙秋霞行為已構成故意殺人罪，故判處其有期徒刑13年。