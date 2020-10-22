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相約殉情！雲南法官把情婦推下樓 再偽造成自殺

中國新聞組／北京22日電
刀文兵是主審馬加爵案的法官。（取材自環球時報）
刀文兵是主審馬加爵案的法官。（取材自環球時報）

殺情婦還偽造是自殺，令人髮指，若行凶者是法官，更是天理難容。雲南法官刀文兵在涉嫌受賄罪被留置時，供出亦犯下故意殺人、非法持有彈藥等罪，受害人是20多歲的法庭女幹警，是刀文兵的情婦，同時即將成為刀的第二任妻子。刀文兵殺人後還偽造對方是自殺。

綜合媒體報導，2004年雲南大學學生馬加爵殺害4名同學的案件震驚全中國，該案的主審法官便是刀文兵，他還曾經參審孫小果案。

刀文兵在昆明市中級人民法院審判監督庭任職期間，因辦理減刑假釋案件受賄被留置。公開資料顯示，刀文兵在2014年7月起擔任審監庭法官，主要辦理減刑假釋案件。

刀文兵是雲南司法廳副廳長趙立功的「利益關係集團」，刀文兵在趙立功落馬後「慌作一團」。遭刀文兵殺害的女幹警是昆明中級法院司法技術處的一名副處長，也是刀文兵的情婦。刀文兵與女幹警相約自殺，最後刀文兵卻將對方從20多層的高樓推下，並偽造對方是自殺，當時並未被認定為刑事案件。

據公開信息顯示，刀文兵1969年7月生於雲南省昆明市，1991年7月畢業於西南政法大學法學系，進入昆明市中級人民法院，從事刑事審判工作。刀文兵先後在昆明中院刑事審判第一庭、審判監督庭等部門從事司法辦案工作，歷任昆明中院刑事審判第一庭副庭長，昆明中院審判監督庭副庭長、審判員等職務。2019年，其因涉黑、職務犯罪等歸案受查。

昆明中院工作人員回應稱，刀文兵涉案被帶走時「在任內，是我們院的人」。對於有網民爆料稱，刀文兵被帶走的原因是涉嫌殺害情婦。昆明中院表示，案件由省高院指定玉溪中院審理，目前該案還在審判過程中，案情的相關情況不太了解。

刀文兵主審馬加爵案。(取材自澎湃新聞)
刀文兵主審馬加爵案。(取材自澎湃新聞)
刀文兵故意殺人罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，雲南高級人民法院指定玉溪市中級人民法...
刀文兵故意殺人罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，雲南高級人民法院指定玉溪市中級人民法院審判。（取材自紅星新聞）

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