東北大學清退52博士生 最久讀18年未畢業

東北大學日前清退了一批超過最長學習年限的博士生。(取材自澎湃新聞)

位於遼寧瀋陽的東北大學 日前清退了一批超過最長學習年限的博士生，當中有人已讀博士18年但仍未畢業，引發輿論關注。

香港01報導，東北大學信息科學與工程學院20日在官網發布公示，稱根據教育部 「普通高等學校學生管理規定」及校方相關文件規定，擬對部分超過最長學習年限的博士研究生作出退學處理，將名單予以公示。

根據名單，此番公布的超過最長學習年限的博士研究生共有52人，其中入讀博士時間最早的1人為2002年入學，已讀博士18年之久。此外，還有2人是2003年入讀博士，就讀時間長達17年。

根據東北大學研究生院官網公布的「東北大學研究生管理規定」第25條規定：研究生可以分階段完成學業。碩士研究生學制為兩年，在校最長年限（含休學）為四年；博士研究生學制為三年，在校最長年限（含休學）為六年。第31條中對退學的規定則有7條，其中第2條為「規定年限內（含休學）未完成學業者」。

此前，中國已有多間高校清退包括博士生在內的研究生。8月，西安電子科技大學研究生院公示33名未聯繫到的擬作退學處理的博士生名單，引起關注。當時有媒體報導指，已有北京 交通大學、上海師範大學、吉林大學等近30多間高校，公示清退超過1300名碩博研究生，原因涉及「已超最長學習年限」、「未報到入讀」、「申請退學」等。