我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

「疫」外! 豪車團偽造通行碼開進大連工業大學求婚 逼哭女友卻被罵慘

中國新聞組／北京22日電
網傳求婚視頻中顯示，多輛跑車停在校內，一名黑衣男子單膝跪地，向一名女生獻花。(取材自上游新聞)
網傳求婚視頻中顯示，多輛跑車停在校內，一名黑衣男子單膝跪地，向一名女生獻花。(取材自上游新聞)

有自稱大連工業大學學生20日發帖稱，該校目前正處於疫情防控封閉管理期間，學生請假外出十分困難，但校外人員卻可以開著豪車隨意進入校園求婚，雖然讓女友感動落淚，但也遭各界撻伐。對此，大連工業大學保衛處工作人員稱，學校正在調查此事，有可能是校園保安出差錯了。

來源：YouTube

上游新聞報導，當事人楊先生21日表示，他是大連工業大學的肄業生，他是使用該校的二維碼正常進入校園的。校方已經聯繫他了解情況，他如實告知。他目前經營著一家超跑租賃公司，網傳視頻中的車輛均為自己公司所有。事實並非網傳的求婚，當晚他只是向女方告白，想給對方一個驚喜，「結果變成了驚嚇。」

楊先生表示，表白事件後，他和女友遭到很多人身攻擊和惡意揣測，已經影響到兩人正常生活。

發帖學生稱，20日晚6時半左右，有車隊和大量外來人員進入學校，向一名在校女學生求婚，現場視頻在網絡上被大量傳發。

據報導，網傳求婚視頻中顯示，多輛跑車停在校內並懸掛粉色氣球，地面鋪滿鮮花，一名黑衣男子手捧鮮花，單膝跪地，向一名女生獻花。與此同時，煙花升空，多名攝影師執攝影機跟拍。浪漫場面引發大量學生聚集圍觀，不斷發出尖叫歡呼聲。

有豪車發燒友稱，通過現場視頻圖片他推斷，到場豪車最便宜的是雪佛蘭科爾維特，車價100多萬元人民幣(約15萬美元)；最貴的是法拉利，車價300多萬元。

該校一名學生稱，事發後，大連工業大學通報校內求婚事件，指涉事男子偽造通行碼進入校園，並要求發帖者刪除微博和朋友圈。學校通知的截圖顯示：「為避免輿情，請點對點聯繫已發圈的學生，撤掉相關內容。」

報導說，針對此事，大連工業大學保衛處工作人員表示，學校肯定採取了封閉管理措施，「學校正在調查此事，可能是保安出差錯了。」

大連工業大學官網顯示，該校位於大連甘井子區，創建於1958年，是中國最早建立的四所輕工業院校之一。2007年3月，經教育部批准，學校由大連輕工業學院更名為大連工業大學。學校入選遼寧省首批「雙一流」重點建設高校，其中食品科學與工程、輕工技術與工程、紡織科學與工程等3個一級學科，入選遼寧省高校一流學科重點建設學科。

網傳求婚視頻中顯示，多輛跑車停在校內，一名黑衣男子單膝跪地，向一名女生獻花。(視...
網傳求婚視頻中顯示，多輛跑車停在校內，一名黑衣男子單膝跪地，向一名女生獻花。(視頻截圖)
網傳求婚視頻中顯示，多輛跑車停在校內。(取材自上游新聞)
網傳求婚視頻中顯示，多輛跑車停在校內。(取材自上游新聞)

攝影 教育部 人民幣

上一則

手機、電腦遭扣留…趙立堅批美盤查滋擾300中留學生

下一則

相約殉情！雲南法官把情婦推下樓 再偽造成自殺

延伸閱讀

真「疫」外! 豪車團開進大連工業大學求婚 驚喜變驚嚇

真「疫」外! 豪車團開進大連工業大學求婚 驚喜變驚嚇
王寶強女友被起底…曾是世界小姐 身價逾千萬

王寶強女友被起底…曾是世界小姐 身價逾千萬
艇上求婚女友成功！他下一秒竟遭她踹下水

艇上求婚女友成功！他下一秒竟遭她踹下水
8輛豪車接親！「大衣哥」氣派娶媳 新娘貌似趙麗穎

8輛豪車接親！「大衣哥」氣派娶媳 新娘貌似趙麗穎

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
圖為國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地，今年4月初展示的新冠病毒滅活疫苗樣品。(新華社資料照片)

中國新冠疫苗將開打 1劑200元人民幣 需打2劑

2020-10-15 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選