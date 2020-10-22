「疫」外! 豪車團偽造通行碼開進大連工業大學求婚 逼哭女友卻被罵慘

網傳求婚視頻中顯示，多輛跑車停在校內，一名黑衣男子單膝跪地，向一名女生獻花。(取材自上游新聞)

有自稱大連工業大學學生20日發帖稱，該校目前正處於疫情防控封閉管理期間，學生請假外出十分困難，但校外人員卻可以開著豪車隨意進入校園求婚，雖然讓女友感動落淚，但也遭各界撻伐。對此，大連工業大學保衛處工作人員稱，學校正在調查此事，有可能是校園保安出差錯了。

來源：YouTube

上游新聞報導，當事人楊先生21日表示，他是大連工業大學的肄業生，他是使用該校的二維碼正常進入校園的。校方已經聯繫他了解情況，他如實告知。他目前經營著一家超跑租賃公司，網傳視頻中的車輛均為自己公司所有。事實並非網傳的求婚，當晚他只是向女方告白，想給對方一個驚喜，「結果變成了驚嚇。」

楊先生表示，表白事件後，他和女友遭到很多人身攻擊和惡意揣測，已經影響到兩人正常生活。

發帖學生稱，20日晚6時半左右，有車隊和大量外來人員進入學校，向一名在校女學生求婚，現場視頻在網絡上被大量傳發。

據報導，網傳求婚視頻中顯示，多輛跑車停在校內並懸掛粉色氣球，地面鋪滿鮮花，一名黑衣男子手捧鮮花，單膝跪地，向一名女生獻花。與此同時，煙花升空，多名攝影 師執攝影機跟拍。浪漫場面引發大量學生聚集圍觀，不斷發出尖叫歡呼聲。

有豪車發燒友稱，通過現場視頻圖片他推斷，到場豪車最便宜的是雪佛蘭科爾維特，車價100多萬元人民幣 (約15萬美元)；最貴的是法拉利，車價300多萬元。

該校一名學生稱，事發後，大連工業大學通報校內求婚事件，指涉事男子偽造通行碼進入校園，並要求發帖者刪除微博和朋友圈。學校通知的截圖顯示：「為避免輿情，請點對點聯繫已發圈的學生，撤掉相關內容。」

報導說，針對此事，大連工業大學保衛處工作人員表示，學校肯定採取了封閉管理措施，「學校正在調查此事，可能是保安出差錯了。」

大連工業大學官網顯示，該校位於大連甘井子區，創建於1958年，是中國最早建立的四所輕工業院校之一。2007年3月，經教育部 批准，學校由大連輕工業學院更名為大連工業大學。學校入選遼寧省首批「雙一流」重點建設高校，其中食品科學與工程、輕工技術與工程、紡織科學與工程等3個一級學科，入選遼寧省高校一流學科重點建設學科。