一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

江蘇泰州的公安 部門在海陵區內日前一名54歲的大媽和一名68歲的大爺涉嫌賣淫嫖娼被抓捕，嫖娼一次的費用30人民幣 (約4.5美元 )，民警蹲守10分鐘後破門而入將兩人抓個正著。

根據自媒體「我們的百變生活」消息稱，這次賣淫嫖娼被抓的兩人，都屬於大媽大爺級別，除了讓人驚訝，更引發社會關注老年人的生活空虛的議題。

當地警方早前接獲多次舉報，指當地一個出租屋內有人涉嫌賣淫嫖娼，希望相關部門立刻排查。

消息指出，警方接到舉報後，穿著便衣在涉事地點多次調查，發現有一個出租屋確實有問題；裡邊一名50多歲女性的住處，一天內有多名上年紀的男性出入，看來基本都在五、六十歲以上。

這塊區域本來居民少，有這麼大的流量肯定有問題，警方經過多天觀察決定進行抓捕。

警方當天蹲守後，發現一名大爺進入出租屋，十分鐘後破門而入，將正在賣淫嫖娼的男女當場抓捕。

警方將兩人抓到警局訊問，男子今年68歲，是泰州本地人士。涉嫌賣淫的婦人今年54歲，她表示曾在澡堂幫人修腳搓背，離職後留下一部分老顧客的電話，隨後做起這非法的生意。她說自己租下房間後開始聯繫這些人從事性交易，費用一次30元。