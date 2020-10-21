山東婦被控投毒…2次死緩、被關2932天 獲178萬國賠

任艷紅被覊押2932天，獲178萬人民幣國家賠償。(取材自新京報)

山東農婦任艷紅被認定毒殺鄰居一家，遭覊押2932天並兩度被判死緩。新京報報導，任艷紅日前拿到國家賠償決定書，法院決定賠償178萬人民幣 (約27萬美元 )。任艷紅說，「這件事算是過去了，以後就安穩地過日子」。

2010年8月至2011年7月，山東費縣東嶺村李姓一家四口疑因中毒先後死亡。鄰居任艷紅與李家來往較多，案發後被確定為嫌疑人。

據報導，2013年6月及2017年7月，臨沂市中院兩度判決任艷紅死刑緩期二年執行並限制減刑，都遭到山東高院撤銷判決發回重審；2019年6月3日，臨沂市檢察院以「證據發生變化」為由決定撤訴，之後在2019年7月30日以「犯罪事實不清、證據不足」為由，決定對任艷紅不起訴。同年8月1日，任艷紅被釋放。

據報導，被覊押了2932天的任艷紅獲釋，她在今年6月9日提出675萬餘元的國家賠償。日前，任艷紅拿到臨沂中院的賠償決定書。經雙方協商，臨沂市中院最終決定賠償178萬元，包括人身自由賠償金101.6萬元，精神撫慰金76.4萬元。

任艷紅表示，雖然最終的賠償金額比申請的少很多，但是她可以接受；「我對於賠償金額要求不高，只是想得到一個安慰。」

報導指出，從監獄 出來的一年多時間裡，她一直在家調養身體。「這件事算是過去了，以後就安穩地過日子，」任艷紅說，她將用國家賠償金給兒子蓋新房，自己再做點小買賣。