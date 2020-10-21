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港珠澳大橋橋墩垂釣 11名違法釣客遭逮捕

記者林則宏／北京21日電
港珠澳大橋橋墩防撞鋼箱套洩水孔竟伸入一支支釣桿，網友戲稱，原來每個釣客還有獨立包間。（取材自微信）
港珠澳大橋橋墩防撞鋼箱套洩水孔竟伸入一支支釣桿，網友戲稱，原來每個釣客還有獨立包間。（取材自微信）

連接香港、廣東珠海和澳門的港珠澳大橋成為部分釣客眼中的垂釣聖地。據「粵港澳大灣區發布」微信公眾號消息，港珠澳大橋海事局日前聯合珠海市公安局水域治安管理支隊，在青州航道的大橋橋墩逮捕11名違法釣客，起獲26根魚竿和5箱漁獲。

港珠澳大橋位於廣東省珠江口伶仃洋海域內，全長55公里，其中主橋29.6公里，2018年10月24日通車，是目前全球規模最大的跨海大橋。

粵港澳大灣區發布稱，港珠澳大橋海事局西島海巡執法大隊日前在巡航中，發現青州航道54號橋墩竟然有好幾根魚竿，從橋墩防撞鋼箱套洩水孔伸入青州航道內，防撞鋼箱套內疑似有非法垂釣人員，海事執法人員隨即對周邊橋墩展開巡查。

經查，在青州航道54、57和59號橋墩內都發現有人在此垂釣。港珠澳大橋海事局表示，垂釣行為嚴重影響青州航道通航環境並危及大橋和自身安全。海事執法人員立即聯合珠海市公安局水域治安管理支隊開展聯合執法，最終共逮捕11名釣客。

經聯合調查，這11名釣客分兩批乘船到達港珠澳大橋青州航道橋墩，運送釣客的黃姓船主隨後也被捕，遭處以行政拘留5日並處罰款500元人民幣(約75美元)，追繳違法所得500元。11名釣客因配合調查，態度良好，警方念其初犯，只給予警示教育處理。

海事部門提醒，港珠澳大橋水域是重點監管區，嚴禁任何船舶運輸垂釣者非法登墩垂釣。

港珠澳大橋橫跨珠江口伶仃洋，被部分釣客視為理想的垂釣地點。(中新社)
港珠澳大橋橫跨珠江口伶仃洋，被部分釣客視為理想的垂釣地點。(中新社)
11名釣客日前違法在港珠澳大橋橋墩釣魚被捕。（取材自微信）
11名釣客日前違法在港珠澳大橋橋墩釣魚被捕。（取材自微信）

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