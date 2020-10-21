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深航客機跑道外降落 機腹出現兩處損傷 險機毀人亡

中國新聞組／北京21日電
飛機機腹出現兩處損傷，其中一處貫穿機身。(取材自川觀新聞)
飛機機腹出現兩處損傷，其中一處貫穿機身。(取材自川觀新聞)

深圳航空ZH9247航班日前在四川攀枝花機場降落時遇險，造成飛機機腹出現兩處損傷，客機面臨「機毀人亡」風險；民航西南管理局公布初步調查報告，航班機長存在未經機場許可前往運行中的跑道、並在一小時後才向塔台報告等情況。

來源：YouTube

上游新聞報導，該航班16日由西安咸陽飛往攀枝花保安營機場，落地階段疑似機腹擦掛跑道監控天線，起落架提前接地，到位後檢查輪胎有扎傷痕跡。攀枝花機場事後檢查發現，航向台監控天線和六個場航燈被撞壞。當時航班上共計99人，其中包括89名旅客。

民航西南局19日公布初步調查報告稱，該航班降落時出現「跑道外接地的不安全事件」。此次事件造成飛機機腹出現兩處大小為20*12*3.2、45*5*（厘米）貫穿的損傷，客機面臨「機毀人亡」風險。航班機長存在未經機場許可前往運行中的跑道、並在一小時後才向塔台報告等情況，已經嚴重違反了民航相關安全規定。

有資深飛行員表示，在攀枝花機場發生跑道外接地事件，「距離機毀人亡，僅一步之遙」。

民航業內人士表示，這次事故有可能是飛行員在惡劣條件下心理壓力較大，導致以低於正常飛行高度降落且沒有及時復飛。

據報導，民航西南地區管理局將對ZH9247航班的飛行數據進行譯碼，對現場勘察收集的音頻、視頻和文字資料進行整理，進行相關分析，形成最終調查報告，提出安全建議並進行後續問責等。

飛機機腹出現兩處損傷，其中一處貫穿機身。(取材自川觀新聞)
飛機機腹出現兩處損傷，其中一處貫穿機身。(取材自川觀新聞)

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