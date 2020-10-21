蘭州1對大學情侶實習期間燒炭、陳屍南京酒店 留下謎團

出事男生小陳生前照片。(取材自紫牛新聞)

日前一對青年男女在江蘇南京仙林地區萬達茂某酒店客房內，死亡多時後被人發現，經警方初步調查，兩人是情侶關係，為甘肅蘭州一所院校的大三學生，事發前在酒店附近一家工廠實習。網上傳言兩人自殺的原因可能是還不起網貸，家屬表示不可能，並指學校、工廠、中介推卸責任。

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紫牛新聞報導，23歲男生小陳和20歲女生小薛均為蘭州石化職業技術學院2018屆學生，大三在讀。他們的家都在甘肅白銀市靖遠縣。男生小陳的父親陳啟雄說，兩個孩子今年7月被學校安排到南京中電熊貓集團旗下某公司實習，10日卻接到電話得知孩子已身亡。

經過警方初步調查，這對青年男女是情侶關係，他們於6日在企業附近的一家賓館開房燒炭自殺。警方告知校方，初步定性為自殺性事件，現場留有遺書，學生自殺原因有很多，主要為有負債，不想告訴學校，不願拖累家人。

陳啟雄說，兒子在2日至5日還曾給家裡打過電話報平安以及聊聊工作和生活，當時並沒有察覺他有任何自殺傾向。

報導指出，陳啟雄20日說：「他們為什麼要自殺？他們還是在校生啊！實習單位是學校聯繫的，中間還冒出一個勞務公司，難道他們不負有管理責任嗎？現在各方都在推卸責任！」

陳啟雄表示，他事後找學校交涉，但校方人員說校方無責，本著人道主義原則，可以補償他2萬元人民幣 (約3000美元 )，「我兒子都沒了，難道就拿這2萬元回去？我還有很多困惑，校方和廠方是在踢皮球。」

據了解，此次事件還涉及到南京一家勞務公司，即南京景煌人力資源有限公司。兩名學生家長表示，這批學生輸送到中電熊貓，是校方跟中介公司的合作。

對此，蘭州石化職業技術學院一位老師20日一直強調學校有專門對接媒體的部門，有什麼問題可以直接諮詢該部門。

網上傳言兩人自殺的原因可能是還不起網貸，據稱，小陳皮夾裡面有紙條寫著「 生活得很累」、 「看不到希望」等字樣。

對此，陳啟雄說，據他所知兒子並沒有借網貸，不過女生可能借的，但具體不知情。

小薛的舅舅王先生說：「不可能是因為感情問題想不開，雖然聽說他們借有網貸，但數量並不多，不至於為此事雙雙自殺！」學校和工廠雙方都有不可推卸的責任。他還說，兩個孩子的家庭在靖遠縣都屬於建檔立卡的貧困戶。