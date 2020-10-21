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北京一培訓學校倒閉 傳欠費上億 數百家長罕見群聚抗爭

中國新聞組／北京21日電
知名補習班優勝教育傳出倒閉，公司門口聚集眾多維權家長。（取材自每日經濟新聞）
知名補習班優勝教育傳出倒閉，公司門口聚集眾多維權家長。（取材自每日經濟新聞）

在中國擁逾千家分校的北京優勝教育，近來傳出無預警倒閉，粗略估計，北京地區家長在優勝教育的待退金額超過1億元人民幣（約1515萬美元）。數百名家長日前聚集在朝陽區總部抗議，一度有人被警方帶走。這是北京近來罕有的群聚抗爭事件。除了北京，已傳出上海有約300多名受害家長正準備維權。

據經濟觀察網報導，「優勝教育」北京、上海、天津、成都、重慶、哈爾濱等多地校區陸續出現無預警關門、負責人跑路、拖欠員工工資、消費者退費難等問題。

優勝教育總部另一間辦公室，辦公室內桌椅雜物混亂擺放，門口封閉，辦公室內空無一人。...
優勝教育總部另一間辦公室，辦公室內桌椅雜物混亂擺放，門口封閉，辦公室內空無一人。（取材自每日經濟新聞）

部分學生家長前往優勝教育北京總部辦理學費退費時，發現總部已經人去樓空，只剩下桌椅板凳堆疊在一起，家長懷疑負責人「跑路」。之後優勝教育表示將從19日開始，陸續為家長辦理相關退費手續，但情況並不如預期順利。

北京優勝教育總部前，19日被前來退費的家長，以及被拖欠薪資的優勝教育員工聚集維權。據維權的家長表示，當天上午來維權的人最多，可達上千人。AI財經社報導，部分家長在校區代表的組織下喊出自己的訴求：「全部退費，不能分期。」

來源：youtube

報導指，維權家長損失的預付補習學費少的幾萬人民幣，多的有十幾萬，還有其餘被拖欠薪水的員工、教師，涉及金額相當龐大。有家長稱，僅優勝教育北京廣渠門校區未退學費就已超過900萬人民幣（約136萬美元）。另有在優勝教育工作六年的員工表示，自今年3月起沒收到工資，被拖欠差不多五萬人民幣左右。

北京是中國政治權力中樞所在，發生在北京的抗議活動，相當罕見。當天抗議者齊聲高喊「還錢」，曾短暫地堵塞道路。警方設立封鎖線並與示威者發生衝突，至少一人被帶走，但在現場其餘抗議者高喊「放人」後，警方又釋放了被捕者。

優勝教育成立於1999年，2006年建立教育研究院，該公司實控人和創辦人是陳昊。

針對爆雷一事引關注，陳昊表示，將盡全力處理，疫情期間未裁員降薪導致資金鍊暫時斷裂，法人變更為母親是為方便貸款。

教育 北京 人民幣

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