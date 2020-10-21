我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教宗首度表態 支持同性民事結合

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

「牠偷吃火腿腸！」狠心男滾水澆懷孕貓 四崽全胎死腹中

中國新聞組／綜合21日電
被嚴重燙傷的母貓正在接受檢查 。（取材自封面新聞）
被嚴重燙傷的母貓正在接受檢查 。（取材自封面新聞）

微博近日瘋傳令人心痛的虐貓事件。山西太原一名男子用剛燒開的滾水澆一隻懷孕母貓，理由竟只是因「貓偷吃了火腿腸」，事後男子被警方帶往警局作筆錄。隨後母貓被好心人送醫搶救，腹中的4隻小貓全部死亡，而母貓也傷痕累累，經過搶救後目前情況暫時穩定。

來源：YouTube

成都商報引述紅星新聞報導，虐貓男子是太原市保安服務有限公司員工，20日公司領導前往寵物診所看望受傷母貓，並墊付5000元（人民幣，下同，約750美元）醫藥費。領導表示將開除涉事員工。

據目擊者賀女士，19日晚間8時許，她在太原市小店區濱河東路遛狗時，突然聽到貓咪慘叫聲，目擊變電站門口有一名20多歲的男子，將一隻白色貓咪鎖進貓籠，「拿剛燒開的水往貓的身上澆。 」

燙貓男子被曝是太原市保安服務有限公司員工。（取材自封面新聞）
燙貓男子被曝是太原市保安服務有限公司員工。（取材自封面新聞）

賀女士急忙和另外兩位路人合力阻止該男子，「我問他為啥要殘害小動物，他說貓咪偷吃香腸。」賀女士和路人試圖搶走男子手上的水壺，沒想到該男子轉身將水壺扔進了單位。

紅星新聞報導，賀女士隨後報警，並將受傷貓咪送到寵物醫院治療。「做了B超發現受傷貓咪懷孕了，腹中已成型四隻小崽全部死了」。緊接著，醫生給受傷母貓剖腹引產，並做了手術。

母貓腹中四隻小貓已死亡。 （取材自紅星新聞）
母貓腹中四隻小貓已死亡。 （取材自紅星新聞）
被澆滾水而嚴重受傷的母貓流淚。 （取材自封面新聞）
被澆滾水而嚴重受傷的母貓流淚。 （取材自封面新聞）

據賀女士提供的圖片顯示，手上母貓受傷嚴重，全身多處毛髮脫落。太原市小動物救助協會在得悉此事後也第一時間介入。該協會會長劉先生20日表示，「受傷貓咪體溫一直提不上去，存活機率大概只有50%。」

人民幣 美元 微博

上一則

長沙78棟千萬別墅20年沒人認領 淪鬼屋

下一則

聯合國報告：第三季度全球貿易僅中國實現正增長

延伸閱讀

女囚70年來頭一遭處死 剖腹取嬰殺人犯12月伏法

女囚70年來頭一遭處死 剖腹取嬰殺人犯12月伏法
理財Q&A／人工授精費用多少？如何籌款？

理財Q&A／人工授精費用多少？如何籌款？
活剖孕婦奪胎兒 聯邦將首度處死女囚犯

活剖孕婦奪胎兒 聯邦將首度處死女囚犯
孕後首現身 吉娜沒變胖、緊緊依偎郎朗

孕後首現身 吉娜沒變胖、緊緊依偎郎朗

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
圖為國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地，今年4月初展示的新冠病毒滅活疫苗樣品。(新華社資料照片)

中國新冠疫苗將開打 1劑200元人民幣 需打2劑

2020-10-15 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了

垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了
日本名產老被嫌太甜 內行人點破：根本吃錯方式

日本名產老被嫌太甜 內行人點破：根本吃錯方式
總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登

總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登