「牠偷吃火腿腸！」狠心男滾水澆懷孕貓 四崽全胎死腹中

被嚴重燙傷的母貓正在接受檢查 。（取材自封面新聞）

微博 近日瘋傳令人心痛的虐貓事件。山西太原一名男子用剛燒開的滾水澆一隻懷孕母貓，理由竟只是因「貓偷吃了火腿腸」，事後男子被警方帶往警局作筆錄。隨後母貓被好心人送醫搶救，腹中的4隻小貓全部死亡，而母貓也傷痕累累，經過搶救後目前情況暫時穩定。

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成都商報引述紅星新聞報導，虐貓男子是太原市保安服務有限公司員工，20日公司領導前往寵物診所看望受傷母貓，並墊付5000元（人民幣 ，下同，約750美元 ）醫藥費。領導表示將開除涉事員工。

據目擊者賀女士，19日晚間8時許，她在太原市小店區濱河東路遛狗時，突然聽到貓咪慘叫聲，目擊變電站門口有一名20多歲的男子，將一隻白色貓咪鎖進貓籠，「拿剛燒開的水往貓的身上澆。 」

燙貓男子被曝是太原市保安服務有限公司員工。（取材自封面新聞）

賀女士急忙和另外兩位路人合力阻止該男子，「我問他為啥要殘害小動物，他說貓咪偷吃香腸。」賀女士和路人試圖搶走男子手上的水壺，沒想到該男子轉身將水壺扔進了單位。

紅星新聞報導，賀女士隨後報警，並將受傷貓咪送到寵物醫院治療。「做了B超發現受傷貓咪懷孕了，腹中已成型四隻小崽全部死了」。緊接著，醫生給受傷母貓剖腹引產，並做了手術。

母貓腹中四隻小貓已死亡。 （取材自紅星新聞） 被澆滾水而嚴重受傷的母貓流淚。 （取材自封面新聞）

據賀女士提供的圖片顯示，手上母貓受傷嚴重，全身多處毛髮脫落。太原市小動物救助協會在得悉此事後也第一時間介入。該協會會長劉先生20日表示，「受傷貓咪體溫一直提不上去，存活機率大概只有50%。」