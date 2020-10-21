尋短當天被約談！湖北高院副院長自殺 網上熱議「有隱情」

湖北省高級人民法院副院長張忠斌19日自縊身亡。(取材自環球人物雜誌)

湖北省高級人民法院副院長張忠斌被通報19日下午自縊身亡，「上班上著上著突然想自殺？」消息曝光後引發網上熱議「有隱情」。官方簡短通報中指出，張忠斌身患疾病，長期服藥。但張手下人並不認同這一說法，都稱他的身體健康，平時看不到病痛折磨的情況。

瀟湘晨報報導，19日上午曾有湖北省相關領導找張忠斌談話。當日下午4時許，湖北高院 的工作人員送文件到其辦公室時，敲門無人應答，門也無法打開，張忠斌電話也無法接通。工作人員取了鑰匙打開門發現，張忠斌在辦公室已自殺身亡。

消息人士披露，湖北省委第八輪巡視動員部署會在武漢 召開，將對省法院在內的三個單位進行巡視。

報導指出，張忠斌的死訊令網友提出二個質疑，一是湖北省相關領導找張忠斌談話談了什麼內容？為什麼上午談話下午人就死了？二是張忠斌的自縊，是否與湖北省委巡視組即將進駐省高院有關？而湖北高院通報「身患疾病，長期服藥」，非但沒有解決民眾的疑惑，反而引起了更大的輿情反彈。

環球人物雜誌報導，張忠斌1967年生於湖北松滋，現年53歲。在湖北各市級法院任職期間，張忠斌主要負責刑事審判。2006年，他曾在荊州市中級人民法院參與審理了「河南第一貪」、鄭州市委書記王有杰一案，判決結果是死刑緩期兩年執行。這是該院建院以來主審的第一位省部級高官，也是當時河南省落馬的最高級別官員。

從履歷上來看，張忠斌的業務能力似乎深受政法系統認可，但據知情人士透露，法院系統的人對其為人「頗有微詞」。有法律界人士表示，張忠斌平時彪悍霸道，與當地某些人士疑似存在利益輸送。張忠斌的出事，在當地一些人眼裡似乎「早有預兆」。