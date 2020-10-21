我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

尋短當天被約談！湖北高院副院長自殺 網上熱議「有隱情」

中國新聞組／北京21日電
湖北省高級人民法院副院長張忠斌19日自縊身亡。(取材自環球人物雜誌)
湖北省高級人民法院副院長張忠斌19日自縊身亡。(取材自環球人物雜誌)

湖北省高級人民法院副院長張忠斌被通報19日下午自縊身亡，「上班上著上著突然想自殺？」消息曝光後引發網上熱議「有隱情」。官方簡短通報中指出，張忠斌身患疾病，長期服藥。但張手下人並不認同這一說法，都稱他的身體健康，平時看不到病痛折磨的情況。

瀟湘晨報報導，19日上午曾有湖北省相關領導找張忠斌談話。當日下午4時許，湖北高院的工作人員送文件到其辦公室時，敲門無人應答，門也無法打開，張忠斌電話也無法接通。工作人員取了鑰匙打開門發現，張忠斌在辦公室已自殺身亡。

消息人士披露，湖北省委第八輪巡視動員部署會在武漢召開，將對省法院在內的三個單位進行巡視。

報導指出，張忠斌的死訊令網友提出二個質疑，一是湖北省相關領導找張忠斌談話談了什麼內容？為什麼上午談話下午人就死了？二是張忠斌的自縊，是否與湖北省委巡視組即將進駐省高院有關？而湖北高院通報「身患疾病，長期服藥」，非但沒有解決民眾的疑惑，反而引起了更大的輿情反彈。

環球人物雜誌報導，張忠斌1967年生於湖北松滋，現年53歲。在湖北各市級法院任職期間，張忠斌主要負責刑事審判。2006年，他曾在荊州市中級人民法院參與審理了「河南第一貪」、鄭州市委書記王有杰一案，判決結果是死刑緩期兩年執行。這是該院建院以來主審的第一位省部級高官，也是當時河南省落馬的最高級別官員。

從履歷上來看，張忠斌的業務能力似乎深受政法系統認可，但據知情人士透露，法院系統的人對其為人「頗有微詞」。有法律界人士表示，張忠斌平時彪悍霸道，與當地某些人士疑似存在利益輸送。張忠斌的出事，在當地一些人眼裡似乎「早有預兆」。

高院 武漢

上一則

深航客機跑道外降落 機腹出現兩處損傷 險機毀人亡

下一則

五中全會前 新華社、人民日報同一天換社長

延伸閱讀

3天前通報掃黑成效…湖北高院副院長 辦公室內自殺

3天前通報掃黑成效…湖北高院副院長 辦公室內自殺
延長人口普查 高院裁定駁回

延長人口普查 高院裁定駁回
洛縣高院法官決選 楊明俊勢在必得

洛縣高院法官決選 楊明俊勢在必得
破壞古城風貌！湖北世界最大關公像 被下令整改

破壞古城風貌！湖北世界最大關公像 被下令整改

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
美國「雷根」號航母日前在南海海域展開一場特殊的「大規模傷亡演習」。（取材自環球時報）

美航母演習結束突掉頭回南海 「南海又將熱鬧」

2020-10-13 20:56
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋