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客戶存款523萬不翼而飛 中國這家銀行被判失責 賠逾200萬

中國新聞組╱北京20日電
客戶帳戶「不翼而飛」，銀行判賠1400萬。（取材自第一金融網）
客戶帳戶「不翼而飛」，銀行判賠1400萬。（取材自第一金融網）

西安地利置業公司在一次偶然的對帳中，意外發現共管帳戶的3500萬元（人民幣，下同，約523萬美元）竟然「神秘失踪」了，後來發現有人利用假印章套走巨款；這宗官司打了9年，最高法院判決秦農銀行需賠償1400萬元（約209.3萬美元）。

中國基金報報導，地利公司主營房地產開發和銷售等業務，2011年與西安市未央區棗園村委會簽訂城中村改造項目，並設立共同管理雙控帳戶，帳戶內有1億元；雙方在未央宮信用社（後改名「秦農未央支行」）各自預留印鑑，地利公司預留印鑑是時任公司經理劉某的私人印鑑，棗園村委會則是主任李某選私人印鑑，同時預留棗園村民委員會服務中心財務專用章作為印鑑。

據報導，劉某曾是地利公司股東，2010年1被聘任為地利公司經理，2011年受委託成為「棗園村城中村改造項目」的全權代理人。

報導指出，2013年元月，一次偶然的對帳中，地利公司發現帳戶內1億元的定金已經減少了3000多萬元。棗園村委會表示，該款是劉某代表地利公司要求轉出，分兩次共轉出3800萬，又分兩次轉回了300萬元。地利公司隨即聯繫劉某，但劉某已去向不明。經多方查找，雙方此後就劉某在公司內借款進行了確認，並與案外人達成《債務確認與清償協議》。此後地利公司因與棗園村委會交涉未果，於2014年1月訴諸法院。

據報導，陝西省西安中院此前作出的一份裁判文書顯示，2011年8月，棗園村委會主任李某選等人與地利公司總經理劉某一起，前往未央宮農村財務服務中心，以地利公司「城改前期費用」、「周轉借款」的名義申請辦理轉帳2000萬元，並向該中心提供了加蓋「地利公司財務專用章」，上有李某選簽字同意的代收入憑證。經事後鑑定，該財務專用章與地利公司提供的印章不符。

雖然上述票據缺少棗園村黨支部書記簽名，並不符合轉帳流程，但該中心工作人員依然違規開了「綠燈」。

2011年9月14日，劉某、李某選等人再次如法炮製，棗園村帳戶內1800萬元又轉到了劉某個人帳戶。2011年8月19日、10月10日，棗園村帳戶內先後收到地利公司名義還款300萬元。

對於地利公司的起訴，西安市中院於2015年5月作出一審判決，判處棗園村委會賠償地利公司支付的定金3500萬元，未央宮信用社及未央信用聯社對該等3500萬元承擔連帶清償責任。未央信用聯社及未央宮信用社不服上述判決，提出上訴，被陝西省高院裁定駁回。

二審認為，鑑於本案「劉某印」需借助檢驗儀採用顯微觀察及重疊比對檢驗方能發現印文的細微特徵差異，故應適當減輕秦農未央支行的侵權責任，改判由秦農未央支行承擔40%的賠償責任。2020年9月，最高人民法院判決該行承擔40 %的責任，處理並無不當，予以維持。

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