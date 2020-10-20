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用帥兒照片網戀5年 上海男騙走女網友2萬元被捕

中國新聞組╱綜合報導
上海一名中年男子王強（化名）用其未成年帥氣兒子的照片，以各種理由向女網友索要錢財，五年間共騙取2萬元人民幣。(示意圖／ingimage)
上海一名中年男子王強（化名）用其未成年帥氣兒子的照片，以各種理由向女網友索要錢財，五年間共騙取2萬元人民幣。(示意圖／ingimage)

上海一名男子王強(化名)用其未成年帥氣兒子的照片，與一名女網友談了一段長達五年的戀情，期間以各種理由向女方索要錢財，五年間共騙走了2萬元人民幣(約2985美元)。王強因涉嫌詐騙罪，被上海奉賢區檢察院逮捕。

香港01報導，上海奉賢區檢察院指，五年前，當時27歲的小姿（化名）在網路遊戲上認識了自稱未成年的王強，久而久之兩人發展成男女朋友。

不料2019年開始，王強便找了各種理由向小姿借錢。一開始他說，家裡管得嚴，不給錢玩遊戲，於是小姿幫王強的遊戲帳號儲值了500元人民幣(約75美元)，後來又說他想要買零食、衣服、iPad、iPhone 11等，頻頻向小姿要錢，而小姿對他有求必應，每一次都會轉帳。

據報導，去年「五一」假期，小姿想要到上海找王強，連機票都買好了，卻被王強用理由拒絕，今年8月，小姿再次買了機票到上海找男友，並出錢讓對方提前幫自己租了一間房子，但他在出租房裡等了十多天，都沒等到王強來找她。

小姿感到不妙，向合租室友打聽了之後才發現，這個房子是一個40多歲的中年男子來租的，小姿質問王強，他才坦白說，自己一直冒用兒子的照片與小姿交往。

報導說，小姿發現自己竟然被騙了五年，立刻報警。檢察機關表示，王強涉嫌非法占有，通過網路虛構事實，隱瞞真相，騙取2萬多元，涉嫌詐騙罪，已遭逮捕。

人民幣 美元 詐騙

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