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逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

中國新聞組╱綜合報導
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

中國一名41歲吳姓男子日前深夜與好友們喝酒之後，一時興起去窯子玩樂，沒想到在閒逛的時候意外發現了自己妻子的身影，吳男瞬間發火，甚至不惜直接與妻子大打出手。回家後吳男提出離婚，沒想到妻子卻一直不同意。

事事播報報導，吳男是一名普通工人，收入一般，只夠日常生活開銷。他與張女結婚八年，育有兩個孩子，可是夫妻感情並不是很好，常常為了家裡的瑣事吵得不可開交，差點鬧離婚，但都因孩子而忍了下來，繼續維持婚姻。

日前晚上，吳男與幾個朋友相約喝酒，有人提議一起去窯子玩一玩，吳男本想在這裡放鬆找找樂子，沒想到撞見自己的妻子在窯子裡，讓他完全不能忍受，覺得實在太丟人，連朋友都知道，認為無法在跟妻子生活，憤而提出離婚。

據報導，張女表示，孩子補習班費用一個月就需要幾千元，家裡每天都是入不敷出的狀態。吳男對她也不是很好，給的錢都不夠用，她也是為了孩子才會選擇這樣的工作。張女說，希望看在孩子的分上，兩人不要離婚，當做什麼事情都沒發生過。

報導說，最終吳男依舊無法容忍妻子的背叛，兩人協商的結果，張女同意離婚，孩子撫養權歸其所有，吳男每月支付1500元撫養費。

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