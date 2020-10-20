雲南女14歲生子「生活太難」 離婚路上被夫扔12米橋下

翁女當時墜落在河道裸露的沙石上。（視頻截圖）

雲南昭通市彝良縣30歲男子唐達松和22歲翁姓妻子日前赴民政局辦理離婚手續，途經一座橋時，二人發生爭吵、抓扯，唐達松抱起妻子將其從高約12米的橋上扔下去，接著就頭也不回地離開了。翁女是兩個孩子的媽。第一個孩子出生時，她才14歲。

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澎湃新聞報導，翁女被唐達松丟下橋後，墜落在裸露的河床沙石上，全身多處骨折，一度昏迷不醒。彝良縣公安 局相關負責人表示，唐達松因涉嫌故意殺人罪被批准逮捕。

據報導，唐達松是一名三輪摩的司機。在事發的昭通市彝良縣小河二橋橋頭，唐達松跟其他三輪摩的司機一樣，常年堅守載客，換取微薄的收入以供養家中妻女。「感覺生活很累，無法繼續」的翁女堅決要離婚，二人已達成離婚協議。就在9月3日上午，夫妻二人前往彝良縣民政局辦理離婚手續，途經小河二橋時，二人發生爭吵、抓扯，唐達松抱起翁小娟越過橋面護欄將其丟下大橋。

翁女的媽媽說，女兒的受傷部位主要是額頭、盆骨、肋骨、腰椎、尾椎、左腳關節等，全身多處骨折，「她意識後也不願說話，現在每天24小時給她抽膿，醫療費 都是政府墊付的，醫院也沒找我們催過。」

10月17日下午，躺在病床上的翁女回應離婚的原因時虛弱地說，「感覺生活太難了，沒辦法繼續過下去了，我在他們家一句話都說不上。」

報導指出，唐達松的父母唐學發夫婦稱，翁女到唐家已過了八、九個年頭。起初，翁女來花橋村表哥家玩耍時，認識了同村的唐達松，後被唐達松「帶回家」，一星期後翁女的媽媽和哥哥得知，前來唐家要人。

翁女的哥哥稱，當時翁女才13歲多，正在上初一，還沒有讀完初一就輟學了，「從學校出來一星期就去他家了。」

2013年3月，唐達松、翁女的大女兒出生。當時翁女年僅14歲，未到法定結婚年齡，與唐達松沒有登記結婚。直到2019年7月2日，翁女滿20周歲，二人才前往民政局登記，領取了結婚證。