我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

雲南女14歲生子「生活太難」 離婚路上被夫扔12米橋下

中國新聞組／上海20日電
翁女當時墜落在河道裸露的沙石上。（視頻截圖）
翁女當時墜落在河道裸露的沙石上。（視頻截圖）

雲南昭通市彝良縣30歲男子唐達松和22歲翁姓妻子日前赴民政局辦理離婚手續，途經一座橋時，二人發生爭吵、抓扯，唐達松抱起妻子將其從高約12米的橋上扔下去，接著就頭也不回地離開了。翁女是兩個孩子的媽。第一個孩子出生時，她才14歲。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，翁女被唐達松丟下橋後，墜落在裸露的河床沙石上，全身多處骨折，一度昏迷不醒。彝良縣公安局相關負責人表示，唐達松因涉嫌故意殺人罪被批准逮捕。

據報導，唐達松是一名三輪摩的司機。在事發的昭通市彝良縣小河二橋橋頭，唐達松跟其他三輪摩的司機一樣，常年堅守載客，換取微薄的收入以供養家中妻女。「感覺生活很累，無法繼續」的翁女堅決要離婚，二人已達成離婚協議。就在9月3日上午，夫妻二人前往彝良縣民政局辦理離婚手續，途經小河二橋時，二人發生爭吵、抓扯，唐達松抱起翁小娟越過橋面護欄將其丟下大橋。

翁女的媽媽說，女兒的受傷部位主要是額頭、盆骨、肋骨、腰椎、尾椎、左腳關節等，全身多處骨折，「她意識後也不願說話，現在每天24小時給她抽膿，醫療費都是政府墊付的，醫院也沒找我們催過。」

10月17日下午，躺在病床上的翁女回應離婚的原因時虛弱地說，「感覺生活太難了，沒辦法繼續過下去了，我在他們家一句話都說不上。」

報導指出，唐達松的父母唐學發夫婦稱，翁女到唐家已過了八、九個年頭。起初，翁女來花橋村表哥家玩耍時，認識了同村的唐達松，後被唐達松「帶回家」，一星期後翁女的媽媽和哥哥得知，前來唐家要人。

翁女的哥哥稱，當時翁女才13歲多，正在上初一，還沒有讀完初一就輟學了，「從學校出來一星期就去他家了。」

2013年3月，唐達松、翁女的大女兒出生。當時翁女年僅14歲，未到法定結婚年齡，與唐達松沒有登記結婚。直到2019年7月2日，翁女滿20周歲，二人才前往民政局登記，領取了結婚證。

翁女躺在醫院病床上。（視頻截圖）
翁女躺在醫院病床上。（視頻截圖）
事發地小河二橋，翁女當時墜落在河道裸露的沙石上。（視頻截圖）
事發地小河二橋，翁女當時墜落在河道裸露的沙石上。（視頻截圖）

公安 醫療費

上一則

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

延伸閱讀

離婚請退錢、為民除害…結婚紅包創意賀詞笑翻網友

離婚請退錢、為民除害…結婚紅包創意賀詞笑翻網友
裘莉別再囂張？布萊德彼特不介意送她進監獄！

裘莉別再囂張？布萊德彼特不介意送她進監獄！
南非疫情夫妻隔離 發現非真愛申請離婚增2成

南非疫情夫妻隔離 發現非真愛申請離婚增2成
疫情加劇婚姻危機 詢問離婚電話增

疫情加劇婚姻危機 詢問離婚電話增

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
美國「雷根」號航母日前在南海海域展開一場特殊的「大規模傷亡演習」。（取材自環球時報）

美航母演習結束突掉頭回南海 「南海又將熱鬧」

2020-10-13 20:56
圖為國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地，今年4月初展示的新冠病毒滅活疫苗樣品。(新華社資料照片)

中國新冠疫苗將開打 1劑200元人民幣 需打2劑

2020-10-15 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」