廣告「給我光明」暗諷中國黑暗挨罰 光明乳業：失實

陸媒報導稱，有自媒體通過跟評暗示光明乳業被罰是因為「請給我光明」廣告詞。（取材自觀察者網）

中國 三大乳製品企業之一的光明乳業，近期傳因廣告「請給我光明！」暗諷中國黑暗，遭罰款30萬元；上海市市場監督管理局闢謠指出，行政處罰是因廣告中使用不規範的中國地圖。

據觀察者報導，國家企業信用信息公示系統顯示，上海市市場監督管理局對上月27日依廣告相關法規，因廣告損害國家的尊嚴或者利益，洩露國家秘密，對光明乳業公司的廣告做出行政處罰30萬元、責令停止發布。

公告並未透露具體內容，有自媒體帶起「節奏」，在轉載相關報導時，通過跟評暗示光明乳業的廣告詞是所謂「請給我光明」；幾經轉載後，變成公司因為「請給我光明」這句廣告詞而損害國家利益、洩露國家秘密」的荒謬說法。

有網友找出之前廣告宣傳，發現網上流傳的相似內容的宣傳畫，只是一名大學生的個人創作，並沒有獲得光明乳業授權使用。

這一說法在網上發酵後，並有媒體指有關部門的做法是「文字獄」。不過，上海市市場監督管理局18日發布通報回應稱，該廣告經上海市規畫和自然資源局檢定，廣告使用的地圖未將中國領土表示準確、完整。有網友找出光明的廣告圖片，指出其中的中國地圖沒有畫出南海九段線。

光明乳業18日也做出回應，表示影片製作方工作疏漏，未將中國領土標示完整，公司已停止發布該影片；網絡上關於公司接受行政處罰原因是發布廣告語「請給我光明」的言論完全失實。

近年來，中國因企業廣告中存在地圖標識錯誤而被處罰的例子並不少見。2018年11月，無印良品就因在微博 中使用「法租界」一詞被罰20萬元人民幣 。同年11月，無錫市一家烤肉店因為使用違反一個中國原則的地圖，被當地監管部門罰款25萬元人民幣。

不過，光明廠被罰的事件一度在中國媒體廣泛報導或轉載，但財新網、中華網財經板塊等媒體上的有關報導已經被刪除或屏蔽。