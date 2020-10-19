上海野生動物園飼養員 遭熊群拖走撕咬喪命

目擊者拍到上海野生動物園猛獸區一飼養員遭群熊撕扯致死。（視頻截圖）

上海野生動物園 17日下午發生一起動物傷人事件，一飼養員在猛獸區被熊撕咬遇難，目擊者表示，「目睹飼養員被熊群撕扯，心情久久不能平復」。

綜合媒體報導，據早前網傳信息稱，有遊客17日在上海野生動物園猛獸區乘坐觀光 車時看到，猛獸區內有挖掘機，正在施工，一名飼養員突然被熊群攻擊，並被拖走撕咬。瀟湘晨報報導，18日晚有網友自稱目睹全過程，發布疑似事發現場視頻。

爆料人稱，「目睹飼養員被熊群撕扯，心情久久不能平復，動物的本性難改。」並補充，「不是表演節目，是真的！熊群把飼養員圍住直接拖走，只看到衣服還有掉落的鞋子，下車的時候司機師傅說活不了了，警察 也趕到唉！」

據報導，動物園官網17日發布一份公告，稱園內猛獸區（車入區）發生安全問題，需要處理和維護，暫停開放。

上海野生動物園18日公告表示網傳情況屬實，上游新聞報導指出，確認飼養員已經遇難。目前相關各部門已介入調查，同時動物園也在積極做好善後工作，相關信息會盡快公布。

有網友表示：「吃過人肉的熊必須擊斃處死，不然對其他飼養員和遊客的危害太大了」、「對野生動物應該充滿敬畏，飼養員直接無防護的走在一群熊之間，毛子都不敢這麼幹」，也有網友為動物發聲：「養動物又不好好照顧他們，一味壓榨動物，只知道用他們賺錢！」