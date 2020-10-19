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男下藥性侵14歲女 網炫包養乾女兒們

中國新聞組／綜合報導
一名男子在社交平台上曬出大量未成年少女的隱私照。（取材自微博）
一名男子在社交平台上曬出大量未成年少女的隱私照。（取材自微博）

一名顯示定位黑龍江齊齊哈爾的男子，在Twitter社交帳號「愛蘿莉」上，分享自己包養三名「乾女兒」的生活，不但染指年僅14歲的女兒同學，還以金錢誘惑未成年少男出賣肉體，更在群組推廣開「童車」引發眾怒。相關部門已經介入調查。

綜合媒體報導，有網友反映，該男子在簡介中自稱是「一個中年人的小號，記錄和包養的乾女兒們的生活」。

根據發布的推文顯示，該男有三個「乾女兒」。 「彤彤是親女兒的同學，今年15歲」，在14歲時被他奪走初夜，他自稱當時趁著彤彤的祖母住院，他就到彤彤家裡「陪她睡」，其實是趁吃飯下藥讓對方獻身。另一名「乾女兒」乖乖，她的「年齡僅限粉絲私信了解」，但是從該男子分享的照片中能明顯看出是名幼女。

該男子還曾在跟「乾女兒」發生關係時拍照錄像，並表示「長大了騙不了了，現在不讓拍了，也不讓錄像了」。該男子的說法在網上引發很多網友的憤慨和質疑。

還有一名乾女兒則是20歲的瑩瑩，他稱瑩瑩就是「我的蜜壺」。

除未成年少女外，他曾出差南京時，發布推文尋找缺錢的南京初中或高中生弟弟。兩天後，該男子就在推特上炫耀稱自己花1萬元人民幣與未成年發生性關係。

該男子推特帳戶充斥著與未成年發生關係的大尺度內容，推文和圖片不堪入目。相關群組內更分享大量的幼女私密照片，他們還在群內交流關於幼女的信息，以及探討如何規避法律風險。

據了解，目前該男子推特帳號及群聊均已被平台封禁，目前警方已展開調查。

一名男子在社交平台上曬出大量未成年少女的隱私照，稱自己「上了這麼多中學生」。（取...
一名男子在社交平台上曬出大量未成年少女的隱私照，稱自己「上了這麼多中學生」。（取材自南方+）
男子發文炫耀包養3名未成年少女。（取材自紅星新聞）
男子發文炫耀包養3名未成年少女。（取材自紅星新聞）

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