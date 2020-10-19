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失手打死外甥 黑龍江男潛逃20年後落網

中國新聞組╱綜合報導
李萬才家屬回憶，案發時租屋就位於這一片舊房之中。（取材自紅星新聞）
李萬才家屬回憶，案發時租屋就位於這一片舊房之中。（取材自紅星新聞）

來自黑龍江嫩江的李萬才逃亡了20年，近日遭逮捕，據警方調查，李萬才當年將外甥沈洪友打倒致死，而他表示，因為沈洪友時常欺負他的家人，案發當天看到沈洪友與妻子發生肢體衝突，李萬才因此失手殺了外甥。

紅星新聞報導，事發當晚，賣菜回來的李萬才看到妻子與沈洪友正激烈廝扯，由於沈洪友時常欺負並威脅殺死其家人，李萬才便順手拿了木棒將沈洪友打倒導致他隔天死亡。雖然是「甥舅」關係，其實李萬才和沈洪友只差了一歲，李萬才妻子曹某梅並表示，沈洪友曾強姦過她。

李萬才夫婦表示，外甥沈洪友想「霸占」舅母。李萬才妻子曹某梅說，案發當天沈洪友來到家中，看到鄰居李富也在屋內，「我當時在炕上，沈洪友讓我跟他走，我不去，他就把我從炕上拽下來，拿了我家的刀，要往我身上捅。」根據警方當年的報告中也稱，沈洪友拽其舅母，要求「到樹林發生性關係」，被拒後，雙方發生爭執。

報導說，李萬才賣菜回家看到這一幕，順手操起一根木棍打在外甥的腦袋上，外甥倒地後爬起來，繼續廝打，「從屋裡打到院子裡。」最後見到沈洪友滿臉是血躺在地上，李萬才扔掉木棒，跑了。

潛逃20年期間，李萬才輾轉多地，最終與妻兒相聚，躲在黑龍江某個小縣城生活，直到落網。妻子勸過他投案，但他說孩子還太小，再後來，「公安機關也沒抓住我，能躲一陣是一陣。」

據報導，涉嫌故意傷害罪，李萬才被逮捕，黑龍江省黑河市人民檢察院已提起公訴，認為李萬才持械故意殺人，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。目前，該案尚未開庭審理。

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