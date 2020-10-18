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湖北童冒雨追車 家長一腳踹倒

中國新聞組／北京18日電
沒穿雨衣的女童冒雨在大馬路上追著騎車的家長。（視頻截圖）
沒穿雨衣的女童冒雨在大馬路上追著騎車的家長。（視頻截圖）

網路近日流傳一段視頻，一名家長騎電動車載一名女童，疑因起步太快，後座的女童摔落地上，女童爬起後冒雨在車陣中追趕，騎車的家長渾然不知；女童好不容易追上，卻被家長一腳踹倒在地後大哭。這段視頻讓許多網民都看怒了，質疑「這樣的人配做家長嗎？」。

綜合媒體報導，這段視頻是10月16日一段行車記錄器畫面，地點在湖北宜昌大連路南玻路口處。畫面中，一位家長騎著電動車，後座載一名女童，疑似在等待紅燈時起步太快，後座小孩手沒抓牢跌落，但這位家長仍繼續向前騎車。

女童摔落地面後迅速爬了起來，在馬路中央跟著電動車跑，由於當時下雨，視線不佳，女童穿梭在車陣中險象環生。此時，在女童後方的一輛轎車駕駛見狀，就跟著女童行駛護送，駕駛途中多次按喇叭提醒家長，家長仍沒回頭。

當家長轉彎並騎行大約百米之後，發現電動車後座沒人，就把電動車停在路邊，此時女童也跑了過來。家長下車後朝女童走過來，二話不說就朝女童踹了一腳，被踹倒在地的女童立刻大哭。

這段視頻在網絡上引發熱烈討論。許多網民說，一般正常情況來說，家長遇到這樣的事情肯定先問問孩子為什麼會不在車上，並關心她有沒有受傷，但這名家長二話沒說就把女童給踹倒了，還大聲罵她。

「女童從後座摔落時沒哭，反而被家長踹哭了」的畫面，看得網民揪心又憤怒，認為警察應該介入，並質疑騎車者若是女童的父母卻如此對待自己的孩子，「這傢伙不配有孩子」、「孩子掉落就是大人的責任，不去安慰還踢打孩子」、「孩子不哭不鬧自己追著跑，沒有擁抱沒有安慰還得挨踹」。

也有網民為這位家長緩頰說，當時下雨，家長應不是故意的，不該受到指責。這又引來網民回批「下著雨，家長穿雨衣，孩子還沒穿雨衣呢」、「不是故意的就能當眾踹孩子？」。目前，視頻中騎車者是否為女童的家長，以及事發經過如何，都尚未獲得當事人證實。

女童從電動車後座摔落。（視頻截圖）
女童從電動車後座摔落。（視頻截圖）
家長將追上來的女童踹倒在地。（視頻截圖）
家長將追上來的女童踹倒在地。（視頻截圖）
穿藍色雨衣的機車騎士對著女童踹了一腳。（視頻截圖）
穿藍色雨衣的機車騎士對著女童踹了一腳。（視頻截圖）

電動車 警察

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