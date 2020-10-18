我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

無錫老董婚變 豪砸15億分手

中國新聞組／北京18日電
信捷電氣公司董事長李新（中）。（取材自信捷電氣官網）
信捷電氣公司董事長李新（中）。（取材自信捷電氣官網）

無錫上市公司信捷電氣的「天價離婚」事件引發關注，董事長李新因婚變，將其持股的三分之一將過戶至前妻劉婷莉名下，這份高達15億元人民幣的分手費，讓她將成為上市公司第三大股東。

現代快報報導，無錫上市公司信捷電氣14日發布公告稱，公司實控人、董事長李新與劉婷莉簽署「自願離婚協議書」，李新應將其直接持有的公司1686.72萬股股份分割過戶至劉婷莉名下，自過戶之日起上述股份歸劉婷莉所有。

此前，李新持有公司股份為4933.52萬股，持股比例為35.1%。雙方離婚後，應分割過戶至劉婷莉名下的股份占李新持股的34.2%。劉婷莉也將獲得上市公司總股本的12%，一躍成為公司第三大股東。

而失去了這12%的股份，李新的持股比例下降至23.1%。雖然李新仍為公司第一大股東，但是和第二大股東的持股比例已經非常接近。第二大股東鄒駿宇持有2910.46萬股，持股比例為20.71%。

報導指出，持股比例大大降低，讓不少投資者擔心公司實際控制權是否會受到影響。為了促進公司的穩定以及長遠發展，避免李新因為股份分割對公司控制權的影響，李新與公司股東過志強簽署了「表決權委託協議」。

儘管公司實控人出現婚變，但是公司今年上半年交出的財務數據比較亮眼。根據半年報，信捷電氣今年上半年實現營業收入4.97億元，同比增長62.53%；實現淨利潤1.43億元，同比增長99.06%。

信捷電氣股份有限公司於2008年4月正式成立，是一家專注於工業自動化產品研發與應用的企業，主要產品有可編程控制器(PLC)、人機界面(HMI)、伺服控制系統等，公司於2016年年底上市，發行價格為17.85元。

報導稱，A股「天價離婚」裡時有發生，最高的莫過於今年5月康泰生物董事長杜偉民將1.6133億股公司股份分割過戶至前妻袁莉萍名下。根據當時的股價，分割股份對應市值達到235億元。創下了A股最高「分手費」的紀錄。

信捷電氣公司董事長李新。（取材自信捷電氣官網）
信捷電氣公司董事長李新。（取材自信捷電氣官網）

人民幣 投資 股價

上一則

新疆：「再教育」學員結業 促美取消制裁

下一則

中立法保護關鍵技術 與美科技戰升溫

延伸閱讀

好萊塢婚變好拖戲 布裘4年不夠看 阿諾快10年還沒離成

好萊塢婚變好拖戲 布裘4年不夠看 阿諾快10年還沒離成

婚變疑雲又起！黃曉明回青島探姥姥 不見Angelababy身影

婚變疑雲又起！黃曉明回青島探姥姥 不見Angelababy身影

才不是完美王子！威廉會對爸爸怒吼 情緒控管欠佳？

才不是完美王子！威廉會對爸爸怒吼 情緒控管欠佳？
奧蘭多的白天和夜晚（四）

奧蘭多的白天和夜晚（四）

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
一位火鍋店老闆娘在店裡制服兩名品行不軌男子的視頻衝上熱搜，引來網民質疑真實性。老闆娘坦承是擺拍，為的是呼籲女生注意防身。（視頻截圖）

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？當事人還原真相

2020-10-12 09:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
美國「雷根」號航母日前在南海海域展開一場特殊的「大規模傷亡演習」。（取材自環球時報）

美航母演習結束突掉頭回南海 「南海又將熱鬧」

2020-10-13 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台