無錫老董婚變 豪砸15億分手

信捷電氣公司董事長李新（中）。（取材自信捷電氣官網）

無錫上市公司信捷電氣的「天價離婚」事件引發關注，董事長李新因婚變，將其持股的三分之一將過戶至前妻劉婷莉名下，這份高達15億元人民幣 的分手費，讓她將成為上市公司第三大股東。

現代快報報導，無錫上市公司信捷電氣14日發布公告稱，公司實控人、董事長李新與劉婷莉簽署「自願離婚協議書」，李新應將其直接持有的公司1686.72萬股股份分割過戶至劉婷莉名下，自過戶之日起上述股份歸劉婷莉所有。

此前，李新持有公司股份為4933.52萬股，持股比例為35.1%。雙方離婚後，應分割過戶至劉婷莉名下的股份占李新持股的34.2%。劉婷莉也將獲得上市公司總股本的12%，一躍成為公司第三大股東。

而失去了這12%的股份，李新的持股比例下降至23.1%。雖然李新仍為公司第一大股東，但是和第二大股東的持股比例已經非常接近。第二大股東鄒駿宇持有2910.46萬股，持股比例為20.71%。

報導指出，持股比例大大降低，讓不少投資 者擔心公司實際控制權是否會受到影響。為了促進公司的穩定以及長遠發展，避免李新因為股份分割對公司控制權的影響，李新與公司股東過志強簽署了「表決權委託協議」。

儘管公司實控人出現婚變，但是公司今年上半年交出的財務數據比較亮眼。根據半年報，信捷電氣今年上半年實現營業收入4.97億元，同比增長62.53%；實現淨利潤1.43億元，同比增長99.06%。

信捷電氣股份有限公司於2008年4月正式成立，是一家專注於工業自動化產品研發與應用的企業，主要產品有可編程控制器(PLC)、人機界面(HMI)、伺服控制系統等，公司於2016年年底上市，發行價格為17.85元。

報導稱，A股「天價離婚」裡時有發生，最高的莫過於今年5月康泰生物董事長杜偉民將1.6133億股公司股份分割過戶至前妻袁莉萍名下。根據當時的股價 ，分割股份對應市值達到235億元。創下了A股最高「分手費」的紀錄。