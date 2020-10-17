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頑童畫了奧迪車？暖警三天不眠不休還清白

中國新聞組／北京17日電
男孩圍著車子轉了一圈，但左手放在口袋裡，右手摸了兩下玻璃，也放回了口袋，並沒有畫車的動作。（取材自沙坪壩警方）
男孩圍著車子轉了一圈，但左手放在口袋裡，右手摸了兩下玻璃，也放回了口袋，並沒有畫車的動作。（取材自沙坪壩警方）

重慶沙坪壩區一輛奧迪車在停車場被畫，警方調閱現場監控錄像後發現，「最大嫌疑人」是一個10歲小男孩。除了小男孩奧迪車周圍轉了一圈外，再也沒有其他人靠近它。男孩家長看了監控錄像，也懷疑自己孩子畫的車，向車主賠償了3500元修車費。但孩子卻一直否認畫過車，讓民警不禁懷疑：「是不是真的冤枉了孩子？」

楚天都市報導，民警鄒興華回憶，雖然男孩家長與車主和解，案子已算是「結案」了，但他一直忘不了小男孩一臉被冤枉的神情；另外，小男孩當天雖然繞了車子一圈，但他說當時他是在「逗蒼蠅」，跑到奧迪車旁邊只是為了捉蒼蠅。而且輛奧迪車上的「畫痕」不止一條，深淺不一，有的很深，不像是一個孩子轉一圈就可以辦到的。

鄒興華決定要查個水落石出，把停車場的監控錄像拷貝了一份。奧迪車共停了30多個小時，監控錄像整整讓他看了三天，翻來覆去看，越看越覺得蹊蹺。鄒興華發現，男孩是圍著車子轉了一圈，但左手放在口袋裡，右手也僅摸了兩下玻璃，並沒有畫車的動作。但真的沒有其他人靠近過車輛，「難道這輛車在進入停車場之前就被畫了？

細心的辦案民警發現，男孩對「畫車行為」極力否認滿臉委屈，於是花了3天時間調取事發...
細心的辦案民警發現，男孩對「畫車行為」極力否認滿臉委屈，於是花了3天時間調取事發車輛的監控，終於真相大白。（取材自沙坪壩警方）

鄒興華找到車主，問他最近車子最近還停過那裡。車主說之前在江北區的一個停車場停過。鄒興華找到那個停車場，調出監控一看，真相大白，車身在入場時就有了畫痕，小男孩真的被冤枉了。

報導指出，鄒興華再把男孩家長與車主找來說明真相，車主把錢退給男孩爸爸，並說非常抱歉冤枉了孩子。男孩家長更高興，說要回家給兒子好好道歉，並對鄒興華表達謝意。鄒興華雖謙稱只是件小事，但能還孩子清白還是很高興。

鄒興華口中的「小事」大大打動了網友，網友紛紛為暖警鄒興華按讚，「這個警察好棒啊。不止是還了男孩一個清白而已，可能會影響男孩子以後的價值觀也說不定！這不是小事，這很重要！」「真好啊，小孩子最怕的就是被冤枉，不管大小事，冤枉一次都能記一輩子。」「這個新聞看幾遍了，但還是要手動給這個警察點讚，太棒了…」。

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