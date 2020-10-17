以死明志？成都大學書記毛洪濤溺水亡 學生要求徹查

成都大學黨委書記毛洪濤。（取材自成都大學官網）

在朋友圈發布絕筆信後失聯的成都大學黨委書記毛洪濤，16日被警方證實溺水死亡。由於毛洪濤生前在信中指控遭到成都大學校長王清遠的鬥爭，學生和網民稱毛洪濤是「以死明志」，要求政府徹查其中內幕。對此，成都市表示，已組成聯合工作組全面調查。

毛洪濤15日發出絕筆信後失聯，警方16日在江安河溫江段一河道內發現他的遺體，陳屍處就在毛洪濤住處附近，初步判斷為溺水身亡，排除刑事案件。毛洪濤生前在絕筆信中指控遭到校長王清遠的「利益集團」強烈排擠與鬥爭，「甚至無助到付出生命的代價」。網民和學生據此猜測他是投河自殺「以死換清白」。

楚天都市報報導，毛洪濤的死，讓許多學生悲傷不已。曾是毛洪濤學生的吳女士在微博 上寫道：「考上博士後毛老師特別高興，給我寄了整整一箱的書，我到現在都還沒讀完…」；她表示，毛老師對學業要求嚴厲，正直、善良且專業，並無私指導同學，希望有關部門能介入調查，不要讓這麼好的老師蒙冤。

學生發文追憶毛洪濤。（取材自楚天都市報）

多位毛洪濤的朋友、學生也通過微博發文悼念稱毛洪濤認真負責，難以相信毛洪濤會落到需要用生命換取清白的局面。一位成都大學大三的學生發文回憶，去年國慶學校做活動，毛洪濤像個孩子一樣，揮舞國旗，跟著學生們唱歌，令她印象深刻。

對於毛洪濤的死訊，成都大學昨天發文：「全校師生深感震驚和哀痛，我們對家屬表示深切的慰問」，並強調「學校的教育 教學秩序正常」。

成都大學黨委書記毛洪濤。（取材自成都大學官網）

這篇短文引來許多網民不滿：「只是震驚嗎？」、「完全感受不到你們的哀痛和自省」、「老師都以身殉道了，學校還能教學正常？」。網民們並呼籲相關單位介入調查事實真相：「一個人對抗一個存在多年的利益團體是怎麼回事？」、「校長應停職接受調查」、「毛老師自殺原因和貴校三年換三個書記的原因都要水落石出」、「以死明志，這是何等決絕！不能讓毛老師白白犧牲」。

成都市昨天回應，已成立由市紀委監委、市委組織部、市委宣傳部、市委教育工委、市公安 局組成的聯合工作組全面調查中。