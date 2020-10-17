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曾敲鑼掛橫幅罵父親性侵兒媳 兒子反被告誹謗

中國新聞組／北京17日電
男子曾在公司掛橫幅，曝光董事長父親當著孫女的面性侵兒媳的惡行。（取材自微博）
男子曾在公司掛橫幅，曝光董事長父親當著孫女的面性侵兒媳的惡行。（取材自微博）

今年9月，男子楊平（化名）在山東淄博一辦公設備門店外敲鑼掛橫幅稱其父親在加拿大當著孫女的面性侵了楊平的妻子林明（化名），並在微博章講述相關情況，引發楊父不滿，向加拿大法院起訴兒子。

北京青年報報導，林明表示，今年上半年她和女兒一起到加拿大，和公公婆婆住在一起，其丈夫楊平則因疫情不便出國等原因留在了國內；她說，楊父今年7月趁其妻子不在家的時候試圖強姦林明，但因為林明強烈反抗等原因未遂，並沒有所謂的「通姦」情況。「當時因為害怕加上考慮丈夫和他父親的家人情感，我沒有及時報警。後來考慮再三，幾天後才將這件事告訴了丈夫，並向加拿大警方報了警。」今年8月，林明帶女兒從加拿大回國。

來源：youtube

報導說，今年9月6日，林明的丈夫楊平來到山東淄博其父親楊父擔任名譽董事長的一家辦公設備公司門店前，一邊敲鑼一邊聲稱父親楊父在加拿大當著楊平女兒的面性侵了楊平的妻子林明。隨後，楊平又在微博上發布了一篇文章，詳細講述了其妻子被楊父性侵未遂的經過。

不過，楊父表示，雖然他和兒媳婦曾有矛盾，但從未性侵過兒媳婦，懷疑是兒子聽了兒媳婦說的情況後對自己產生了誤會。楊父稱，他已經於9月底向加拿大當地法院起訴了楊平。楊父提供的相關法律文書顯示，原告楊父方面認為楊平所發布的內容為「虛假、誹謗信息」，目前加拿大當地法院已受理此案。

加拿大 性侵 微博

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