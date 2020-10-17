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如懿傳女星偷情日男 被捉姦在床 王梓芠斥造謠

中國新聞組／北京17日電
網傳視頻開頭是自稱懷孕的妻子在床邊拍打穿睡衣的女子，一旁的赤膊日籍男子正準備護著被打女子。（視頻截圖）
網傳視頻開頭是自稱懷孕的妻子在床邊拍打穿睡衣的女子，一旁的赤膊日籍男子正準備護著被打女子。（視頻截圖）

近日，有網友瘋傳一段偷情短片，「如懿傳」女演員王梓芠被指當小三，與一名娶了中國女子的日籍人夫，被原配挺孕肚當場捉姦在床，還曝光了偷情現場照。面對指控，王梓芠澄清與日籍男子僅是朋友關係。

王梓芠（中）在如懿傳中飾演侍女阿寶。（取材自微博）
王梓芠（中）在如懿傳中飾演侍女阿寶。（取材自微博）

香港01報導，網上瘋傳的片段顯示，當時房內一對男女坐在床上，其中男子赤裸上身，另一名被指是小三的女子被人扯髮掌摑，據信是原配的女子大罵對方「不要臉」、「勾公引我老公」，又透露自己有5個月身孕。

「網易財經」報導，微博用戶「春困夏乏秋盹冬眠」發帖，稱自己的日本籍丈夫門間真也在她懷孕期間，與「如懿傳」扮演「阿寶」的女演員王梓芠非法同居，2人發生「不正當性行為」，犯重婚罪，當場被抓，並強調已報警。帖文更附有「捉姦在床」的影片，亦有王梓芠的生活照。

據報導，門間真也當場表示不認識「妻子」，其後更拒絕與她聯絡。女子則希望丈夫能承擔對孩子應有的責任。

來源：youtube

王梓芠則深夜在微博發文，強調自己與日男僅屬朋友關係，對方因事借住其家，兩人一直分房居住，王的男友亦知悉事件，帖文又出示一張「諒解書」，指涉事女子向她道歉，並承諾不再滋擾及刪除當日拍攝的短片，如今對方拿短片造謠，她將會用法律手段去維護自己權益。

對於王梓芠的說法，許多網民都存疑，認為作為女子，收留人夫在家留宿是嫌疑自招，又指從短片中看到兩人的舉動，看來相常曖昧。

王梓芠上傳諒解書，以證明自己清白。（微博圖片）
王梓芠上傳諒解書，以證明自己清白。（微博圖片）

捉姦在床影片在網上瘋傳，不少網民形容事件「比「如懿傳」的劇情更精彩」，又指該女演員在劇中只是不名經傳的小配角，「完全不記得「如懿傳」的阿寶是誰，是出來演一秒就被賜死那種嗎？」、「這次阿寶可要比「如懿傳」的周迅更紅了」，甚至嘲諷指「難怪「如懿傳」如下架了，這齣續集更有看頭」。

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