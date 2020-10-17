趕不上巴士 遼寧女肉身擋車 司機頂著她開車挨罰

巴士一度頂著女子往前行駛。（視頻截圖）

遼寧省瀋陽市一名女子10日未能趕上巴士，竟用肉身擋在巴士前面不讓駛走；巴士司機多次響號警告，甚至一度頂著女子緩慢往前推，女子卻繼續無視，司機於是報警。事後巴士公司認為司機的處理手法有錯，要求他賠償女子1000元人民幣 。

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香港 01報導，網上片段中，身穿藍色外套的女子當日走到馬路中，用身軀擋在巴士正前方阻止司機開走；司機多次響號警告，甚至緩慢往前推，女子卻繼續無視，還淡定玩手機 。目擊者稱，涉事女子認為司機故意不等她，以致未能趕上巴士，因此一路狂追，並趁巴士停在交通燈位時衝前攔截。

瀋陽安運公交公司的發言人事後表示，該名女乘客不應該擋車，但司機明知前方有人仍繼續駛前，其舉動亦有錯誤，因此公司決定將他調職，並要求司機賠償對方1000元人民幣。

事件引起爭議，不少網民留言認為涉事女子行為過份，「肆意攔截公共交通工具，都夠治安處罰了」、「司機下次遇到這樣的情況直接報警吧，別再衝動行事了，還賠付1000元，太倒楣了」；另方面也有意見指司機的確處理不當，「雖然女子確實不對，但也不能頂著開車吧。」也有網民形容：「一個真敢站，一個真敢輾」。