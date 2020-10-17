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反映女兒入學問題 山東村民一家子被發配新疆

中國新聞組／綜合報導
當事人么子柱。（取材自封面新聞）
當事人么子柱。（取材自封面新聞）

山東省聊城市冠縣東古城鎮後鄭疃村村民么子柱2004年違背政策，生下了第二個女兒，八年前，么子柱為了讓超生女兒能上戶入學，多次向政府反映情況後，一家竟被被強制送上了鄭州開往新疆喀什的火車。么子柱把這次行程稱為「發配邊疆」，八年後法院對此展開調查。

據自媒體「社會報料」報導，時間退回到2012年3月10日，數名蒙面人闖入了么子柱家中，持鋼管等工具毆打么子柱與其妻子。么子柱說，這些人一邊打，嘴裡一邊用當地話責怪他不該找政府反映問題。

蒙面人口中的「反映問題」，源於2004年么子柱違背政策，生下了第二個女兒，然而，由於超生，孩子的戶口問題卻一直無法落實。2011年，孩子已經到了上學的年紀，但因為沒有戶口而無法報名。為了能讓孩子「有書讀」，么子柱曾多次找過當地官員，但對方卻表示，想要孩子有戶口，么子柱需要交納「超生費」，「他們一開始讓我拿31.7萬元人民幣（下同），後來說考慮到我家庭困難，給我減免一部分，只給21.4萬元。」

么子柱一再向辦理此事的村幹部表示，自己現在確實拿不出那麼多錢，「他們最後讓我拿6萬，說拿得起就給上戶口，拿不起，就愛上哪告就上哪告。」么子柱依然拿不出6萬元，於是，開始四處反映問題。

2011年10月，么子柱女兒無法上戶口的問題解決，但同時，他與妻子也收到了兩份來自冠縣人民法院的行政裁定書，要求他們向冠縣人民法院共計交納社會撫養費11萬3274元。么子柱不服，再次向上級單位反映。

2012年3月10日，蒙面人進屋前，么子柱剛從聊城市紀委返回家中，「當時天已經黑了，我剛到家，那些人就一腳踹開門，衝了進來，然後就用手裡的鋼管開始打我們。」么子柱說，在這之前，就曾有人帶話警告他，「當時說讓我別到處告狀，不然小心承擔不了後果。」

在被毆打後，么子柱向當地警方報案，然後被送到了當地醫院治療，但卻不讓他們和其他人見面，並被警方告知， 「張書記有安排，你給他打個電話。」

「張書記」指的正是時任東古城鎮書記的張衛東。么子柱說，張衛東在電話中明確要求其全家必須離開聊城，離開山東，「他說，讓我馬上走，不准再回來，否則後果自負。」

第二天中午11時，時任東古城派出所所長的王勇開車把他們一家人送到鄭州火車站，為么子柱一家買了鄭州往新疆喀什的火車票。么子柱說，當火車到達新疆，他在走下火車的一瞬間，失聲哭了出來，「我從沒來過新疆，舉目無親，我不知道自己在那該怎麼生活。」在新疆，么子柱一家要過飯，睡過大街，甚至撿過垃圾。

在新疆生活半年後，么子柱曾聯繫過張衛東，想要對方高抬貴手，放自己回去，但得到的答覆卻是「敢回來就弄死你」。

2019年，北京青年報曾對張衛東有過相關報導。10月12日，么子柱被通知前往冠縣法院做調查筆錄，然而，筆錄記錄的竟是朋友送他前往新疆。他連夜給負責此案的法官打電話，表示調查筆錄與實際不符，法官答應他再次做筆錄。在10月13日的筆錄中，明確寫道，「因孩子上學引起的報復，招來殺身之禍，張衛東下令，王勇執行，拘留、毆打、控制人生自由，發配邊疆。」

么子柱一直想要回家，直到2017年聊城「辱母案」爆發，么子柱覺得自己看到了希望。2018年5月，么子柱獨自回到了闊別已久的聊城市冠縣，隨後知道了張衛東被免職的消息，「開始我想過讓我妻子和孩子也一起回來，但我們的事情沒有一個最終說法，還是不敢冒險，所以我開始找律師，想要為自己討回公道。」

案件受理回執。（取材自封面新聞）
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