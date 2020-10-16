網路主播花2.4萬美鼻 卻換來滿鼻凹洞

經歷四次「修復」手術之後，小陳的鼻子卻變得面目全非。（視頻截圖）

網路主播廣東女孩小陳，為了讓自己在鏡頭前更加靚麗，四年前前進行了一次成功的隆鼻手術，但四年後想再來一次「錦上添花」的「修復」，卻換來了災難性的結果。

小陳四年前在南京某家整形醫院做了隆鼻手術，手術效果不錯。小陳覺得自己的鼻子其實還可以更精緻、再完美一點，今年8月4日，小陳找上了南京智顏整形醫院進行「隆鼻修復術」。小陳希望，這個小手術能讓她的鼻子更精緻一點、再完美一點。

柳州晚報報導，小陳花了2萬4000元人民幣 完成「隆鼻修復術」，這次的結果卻是噩夢開始。首先是術後的鼻腔有積液，鼻子腫得很厲害，逼小陳要進行第二次手術。8月26日，小陳第二次走進手術室，解決了積液的問題。

積液消失了，卻換來新的問題，「我發現我的假體，從眉心一按就有個地方就會翹起來。」9月16日，小陳第三次進入手術室，醫師對小陳鼻子內的假體做了調整。本以為這是災難的結束，然而僅僅過了三、四天，小陳鼻子就出現感染的狀況，「引流管裡有類似膿的東西，感染後整個人睡不著，頭疼。」

9月20日，小陳第四次進入手術室，醫師把小陳鼻子裡的假體全部取了出來。不過此時，小陳的鼻子已經是傷痕累累，不能見人了，「鼻中有個凹陷，左邊鼻頭有個大凹陷，鼻頭也還有一個凹陷，鼻小柱因為反復開刀，已經一塊肉也沒有了。 」

「修復」手術之前的小陳。（視頻截圖）

剛開始，醫院並不承認手術失敗，只願意退回手術費用，並稱是因為術後小陳鼻子碰撞過，還抽過菸，所以才造成鼻子感染。小陳不能接受，「退全款對我來說是不夠彌補我的，我該怎么生活？我該怎麼見人？」小陳持續與智顏整形醫院交涉「討說法」，9月30日卻在醫院門口被不明身分的女子暴打。

執法人員調查後發現，為小陳動刀的王醫師並沒有取得醫療美容主診醫師資格證，但醫院聲稱當時現場有具醫療美容主診醫師資格證的醫師在旁指導，但小陳否認相關說法。最後，智顏整形醫院和小陳再次協商，除答應退回的2.4萬元手術費用，還表示願意全額承擔小陳鼻子後期的修復費用。