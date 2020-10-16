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疫情下牙醫減少應診 建築工人竟網購工具自己補

中國新聞組／香港16日電
有網友指農曆新年時「咬崩牙」，不過疫情期間牙醫減少應診，故決定網購牙科工具自行補牙。(取材自fb群組「淘寶開心share」)
有網友指農曆新年時「咬崩牙」，不過疫情期間牙醫減少應診，故決定網購牙科工具自行補牙。(取材自fb群組「淘寶開心share」)

網購世界無奇不有，常言「只有想不到，沒有淘不到」。有網友日前就在網購群組分享新奇貨品，指早於農曆新年時「咬崩牙」，不過疫情期間牙醫減少應診，故決定網購牙科工具「DIY補牙」，更稱補牙至今已半年，「牙齒正常使用中」。

來源：YouTube

香港01報導，該名網友早前於facebook群組「淘寶開心share」發文，稱今年農曆新年時「咬崩牙」，不過撞正新冠肺炎爆發，牙醫為了減低感染風險都減少應診。為了盡快補回崩牙，藝高人膽大的樓主竟想到於淘寶網購買售價約380元人民幣（約56美元）的牙科用具，來一次DIY補牙！

樓主坐言起行，自行補牙後上載工具照片，直言完成補牙至今已半年，認為效果不錯，「牙齒正常使用中」。從他上載的圖片可見，牙科套裝的工具與專業牙醫所使用的大致相似，不過未知是否符合醫學要求。

網友看到樓主的分享都大感不可思議，擔心他沒有任何醫學或牙科經驗，自行補牙或會造成反效果，而樓主則回應指「我本身做地盤工(建築工人)，都叫做有經驗」，又稱「自己幫自己補牙，是我這輩子做過最瘋狂的事情之一」。之後他又更新指，DIY補牙後再幫一名同事補牙，「現在他都開心使用中」。

而網友看過樓主回應則嚇至爆粗指「神經病」，指他「把牙當成樓宇，灌水泥進去，好佩服」。不過也有網友突破盲點，表示「包皮都可以自己割，補牙有甚麼大不了」。

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