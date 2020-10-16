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「5G很快，但你可以慢下來」 杜蕾斯廣告被罰81萬人民幣

中國新聞組／北京16日電
杜蕾斯中國端出「致敬」iPhone 12廣告圖文，寫著：「5G很快，但你可以慢下來」。（取材自微博）
杜蕾斯中國端出「致敬」iPhone 12廣告圖文，寫著：「5G很快，但你可以慢下來」。（取材自微博）

國際知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）在進軍中國後，素以網路社群行銷的「鬼才文案」而成為熱搜排行榜的常勝軍。趁著iPhone 12發布，杜蕾斯端出「致敬」廣告圖文，寫著：「5G很快，但你可以慢下來」，言下之意心照不宣，也立即衝上熱搜排行第一，沒想到卻被中國官方重罰81萬元人民幣（約12萬美元）。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，部分輿論解讀為「老司機翻車」，但引發更多網友憤怒的是，質疑官方矯情道德作祟、管控言論的又一例證。

「要我說這種企業整個都是淫穢的。我們中國人都是無性繁殖，不能讓他們玷汙我們中國人的靈魂！」微博上有人如此反諷。而隨著81萬關鍵字延燒的，許多都是替杜蕾斯抱不平、批評官方道德主義的矯情。

微妙的是，部分輿論的解讀卻似乎擴大了81萬元罰款的範圍，演變成「官方認定杜蕾斯所有文案都是犯法」。在相關文章當中，被翻找貼出的行政處罰判決書裡，其實針對的案件是2017年一款震動按摩棒過於露骨的商品文案、以及2019年跨品牌合作的廣告。

81萬罰款判決的事由，是2017年杜蕾斯在天貓購物旗艦店上的商品文案，描寫震動按摩棒「35種玩法燃燒你的慾火」過於直白露骨，因淫穢文字違反「廣告法」而判處罰款。而2019的另一樁處罰，是與連鎖茶飲「喜茶」的合作，寫出「今夜一滴都不許剩」的系列文案，認定為違背社會良好風尚。事實上，當時與喜茶的合作也確實引發網友的惡評和不快，甚至出現「杜蕾斯開始下流了」的失望風評。

因此81萬罰款突然被曝光，也有人認為是老司機翻車——而且還不是第一次翻。儘管許多力挺杜蕾斯的文章相繼湧現，對於「為何這麼剛好又有話題」，讓一些輿論懷疑：這會不會其實是杜蕾斯的又一波行銷操作？否則哪裡這麼巧，就在5G文案後就有人丟出判決案、然後衝上熱搜的同時，15日杜蕾斯官方又推出新廣告？

但無論是否為杜蕾斯的黑暗兵法，值得留意的，還是輿論對於言論管制的不耐。不少網友質疑，這種處罰根本沒有解決真正該處理的問題，像是網路和電視常見的「人流廣告」（人工流產），主打「人流輕鬆愉快，今天手術明天上學」等等宣傳標語，矛盾的現象令輿論感到極為不滿。

杜蕾斯中國與中國連鎖茶飲「喜茶」合作，寫出「今夜一滴都不許剩」的系列文案，被認定...
杜蕾斯中國與中國連鎖茶飲「喜茶」合作，寫出「今夜一滴都不許剩」的系列文案，被認定為違背社會良好風尚。（取材自微博）

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