logo、裝修風格極相似 今日頭條告今日油條商標侵權

今日油條店面的logo、裝修風格與今日頭條App界面極度相似。（取材自上游新聞）

今日頭條告今日油條，廣州知識產權法院開庭審理字節跳動科技旗下數據挖掘網站今日頭條，以商標侵權狀告河南今日油條餐飲管理有限公司、及鄭州今日油條早餐店。

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中國 企業以類似名稱提高知名度引發商標糾紛的案例層出不窮，前不久海底撈就狀告河底撈，更早之前的徐福記狀告黃福記，更有五糧液控告「N糧液」，N更是從二至九都有，顯示中企日益重視商標權。

據企查查工商平台顯示，河南今日油條餐飲管理有限公司今年5月註冊成立，6月至9月在食品、餐飲住宿、方便食品等工商類目，申請註冊今日豆花、今日麵條、餅多多、快手抓餅、明日油條等商標。

IT之家報導，今日油條店面的logo、裝修風格與今日頭條App 界面極度相似。今日油條還把今日頭條的標語「你關心的才是頭條」改成「關心你的才是好油條」。

字節跳動科技是以商標權權屬、侵權糾紛為由，狀告今日油條侵權。市場評估，除了今日頭條，拼多多、快手恐怕也不會坐視，今日油條官司恐怕吃不完。

被字節跳動告上法院，河南今日油條餐飲法定代表人張新亞表示，大公司今日頭條告賣油條的小公司，令他不解。張新亞表示，他天天刷今日頭條App，是忠實用戶，「傍大牌」只是覺得好玩。張新亞在今年5月成立今日油條公司，河南在鄭州城區開了三家今日油條店面，賣豆花、豆漿和油條。被今日頭條起訴後，他準備積極應訴。

更早之前，徐福記2015年向中國商評委告黃福記商標無效，然而，商評委裁定對訴爭商標予以維持。還有2010年，五糧液集團發現諸多「N糧液」傍名牌產品，如：二糧液、三糧液、四糧液、六糧液、七糧液、八糧液、九糧液等，大打官司好不容易才爭回商標權。

今日頭條告今日油條的官司引發關注，今日頭條母集團字節跳動是中國網路媒體流量的寵兒，旗下包含今日頭條、西瓜視頻、抖音 等知名產品。

紅星新聞報導，今日油條的員工表示，作為員工，他個人認為「今日油條」的意思就是「賣的是今日的油條」，沒有其他意思。