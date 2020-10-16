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賣偽劣產品！網紅直播被逮 數萬粉絲圍觀

中國新聞組／上海16日電
直播間裡銷售的商品，部分是假冒偽劣產品。（取材自澎湃新聞）
直播間裡銷售的商品，部分是假冒偽劣產品。（取材自澎湃新聞）

知名廖姓網紅主播日前在浙江杭州直播間試穿各類女裝時，一群便衣警察衝進來以涉嫌銷售假貨將女主播帶走；當時有數萬粉絲正觀看帶貨直播。

澎湃新聞報導，這不是直播間的特殊表演，而是一場實實在在的抓捕行動。上海市公安局虹口分局經過兩個多月的偵查，成功偵破上海首例利用「網紅主播直播帶貨」銷售假冒註冊商標商品案；在浙江多地抓獲售假犯罪團伙五個，查處窩點八處，當場繳獲假冒多個奢侈品牌的箱包、服飾等各類商品3000餘件，抓獲正在直播帶貨的廖女（27歲）等犯罪嫌疑人50餘名，其中41人已被依法批准逮捕。

今年6月，虹口公安分局經偵支隊民警收到企業提供線索，有網紅主播在電商平台直播間銷售該企業假冒品牌的服飾。經過初步調查，這名網紅主播正是廖女。

報導指出，廖女短短三年積聚百萬粉絲，成為行業中的「腰部主播」。據統計，廖女直播間場均觀看人數在20萬以上，場均銷售額突破7位數。

然而隨著廖女直播間的日益火熱，一些「特殊」的商品也逐漸出現在她的直播。 這些商品有著某些奢侈品的專有設計和圖案標識，但在直播展示時，商品商標會貼上膠帶，商品鏈接的圖片上還會作相應的處理。

售假不僅為廖女帶來巨額提成收益，相較於帶正品貨，售假廠商還會額外提供一筆「出場費」，雙重利益的誘惑下，廖女的直播間開始成為假冒奢侈品的銷售渠道。

然而，在為期兩個月的偵查過程中，虹口警方已經將其所有涉嫌售假的直播活動錄製下來。在諸多視頻證據面前，廖女及其團隊的知假售假行為暴露無遺。目前，廖女及其團隊共六人已被虹口檢察機關依法批准逮捕。

直播間抓捕現場警方供圖。（取材自澎湃新聞）
直播間抓捕現場警方供圖。（取材自澎湃新聞）
直播間裡銷售的商品，部分是假冒偽劣產品。（取材自澎湃新聞）
直播間裡銷售的商品，部分是假冒偽劣產品。（取材自澎湃新聞）

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