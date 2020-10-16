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中國飛人張培萌 妻控家暴還出軌 手機內疑有「限制級視頻」

中國新聞組／北京16日電
張培萌和張漠寒於2019年6月結婚。（取材自知乎）
張培萌和張漠寒於2019年6月結婚。（取材自知乎）

退役的短跑名將張培萌的妻子張莫涵在社交平台發千字文，並曬受傷照稱自己被張家暴，還爆料他出軌，強行帶走孩子，目前她已提出離婚訴訟並等待開庭。張培萌經紀團隊回應，張培萌未出軌，女方指控子虛烏有，她多次報警家暴，警方經調查均不予支持。

來源：YouTube

今年33歲的張培萌曾是中國男子短跑名將，他是中國田徑100米項目首個跑出10秒的運動員，因此被送上了「百米飛人」的稱號。他的妻子張漠寒，在體育圈也小有名氣，是一位知名足球解說和主持人。

張培萌是張漠寒因朋友介紹而相識，2018年，張培萌在傳遞亞運火炬時，公開了兩人在一起的消息。一年後的5月20日，張培萌在鳥巢前的百米跑道上，向張漠寒求婚。嫁給張培萌後三個月，張漠寒生女。此前張漠寒還發文稱自己生女兒時難產並大出血，歷經搶救才救回一條命。

10月13日，張培萌最新發布的動態便是和他的一歲女兒，妻子張漠寒並未出現。

看張漠寒的微博，6月10日還在給張培萌點讚，沒想到7月1日就收到男方的離婚協議書，7月17日孩子被搶走。

張漠寒在微博提到，張培萌每次家暴後道歉都極其誠懇，為了孩子一忍再忍。被家暴的經歷貫穿了整個婚前和婚後的生活，甚至包括孕期、月子和哺乳期，兩年時間內共三次報警。妻子說：我曾問他「為什麼這樣對我」，他回答「運動員都這樣，雄性激素高」。

此外，張培萌被發現婚內出軌，還被發現手機內存有「限制級」視頻。在提起離婚後，男方帶數人從女方父母手中強行帶走了兩人的孩子。案件目前還在審理。

就在女方發文不久，一段張培萌與妻子視頻曝光，從視頻中看，應該是張培萌在和妻子張漠寒的一次吵架時錄製，兩人情緒都不太好，互相撕扯，男方不斷大叫，女方哭喊：你憑什麼這麼對我！

早在8月13日，張漠寒就曾發文暗諷張培萌是「渣男」，之後又指責家暴，並感嘆「要同暴力和拳頭說不」。女兒生日的第二天，她發文表達了不能為女兒慶生的遺憾，並留言表示「我的寶寶很健康，只是我不被允許見到她」。

張漠寒發出自稱被家暴的傷勢照片。（取材自微博）
張漠寒發出自稱被家暴的傷勢照片。（取材自微博）
張漠寒發出自稱被家暴的傷勢照片。（取材自微博）
張漠寒發出自稱被家暴的傷勢照片。（取材自微博）

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