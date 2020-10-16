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開勞斯萊斯惡意逼車 駕駛稱「賠不起應讓道」

中國新聞組／北京16日電
一名司機稱他駕車在滬蓉高速南京段正常行駛過程中，遭到一輛蘇M號牌的勞斯萊斯惡意別車。（視頻截圖）
一名司機稱他駕車在滬蓉高速南京段正常行駛過程中，遭到一輛蘇M號牌的勞斯萊斯惡意別車。（視頻截圖）

南京日前發生一起惡意別車(逼車)事件，駕駛勞斯萊斯的司機被處以行政拘留15日，他竟稱，「他賠不起應該讓我。」

來源：YouTube

新華報業網報導，南京交警高速一大隊指揮室上月底接到一名司機的報警電話，稱他前一日駕車在滬蓉高速南京段正常行駛過程中，遭到一輛蘇M號牌的勞斯萊斯惡意別車，在連續被別車過程中，險些釀成事故，造成車內人員驚慌。高速一大隊民警聯繫上勞斯萊斯車主，並確定當時的實際開車人是孔某。

13日下午，車主帶著孔某到南京交警高速一大隊配合調查。經查，9月29日孔某帶著車主歐某等人，由泰州前往南京購物，途經滬蓉高速269Km＋500m處時，因道路施工擁堵，孔某為趕時間將車開上應急車道，幾百米後打方向盤準備將車駛回行車道。這時，報警人駕車正常行駛並未讓行。

據報導，調查中，孔某表示，他當時認為自己開的車比較昂貴，對方肯定是要讓的，沒想到在行車道內行駛的車輛居然沒讓，他一氣之下就超過該車，在未讓行車輛的前方連續6次急煞、變道，惡意別車，險些造成交通事故。孔某表示，自己是一時衝動，沒想到已經違反法律法規。

14日，南京交警高速一大隊對孔某違法行為處以行政拘留15日，同時對孔某占用應急車道違法行為，處以罰款人民幣200元並記6分的處罰。

孔某說，他開的車比較昂貴，對方肯定是要讓的，因為賠不起，沒想到對方居然沒讓，他一...
孔某說，他開的車比較昂貴，對方肯定是要讓的，因為賠不起，沒想到對方居然沒讓，他一氣之下就超過該車。（視頻截圖）
孔某說，他開的車比較昂貴，對方肯定是要讓的，因為賠不起，沒想到對方居然沒讓，他一...
孔某說，他開的車比較昂貴，對方肯定是要讓的，因為賠不起，沒想到對方居然沒讓，他一氣之下就超過該車。（視頻截圖）

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