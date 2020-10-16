我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

成都大學權鬥出人命！書記毛洪濤「絕筆信」控校長鬥爭

中國新聞組／北京16日電
成都大學黨委書記毛洪濤。（取材自成都大學官網）
成都大學黨委書記毛洪濤。（取材自成都大學官網）

成都大學黨委書記毛洪濤昨天發出絕筆信後失聯，傳出遺體已被找到。毛洪濤在信中指控遭到校長王清遠「堅定頑固的利益集團」強烈排擠與鬥爭，一年多來已「頭破血流」，深陷污泥濁水卻難以改變，「無助到付出生命的代價」。網民質疑這是高校書記和校長內鬥到「要出人命了」，呼籲主管單位介入調查。

綜合報導，網絡上流傳一段被認為是毛洪濤15日在朋友圈發出的一段文字稱，他在成都大學工作一年多來，「精神上崩潰、身體已失調」，不僅是「人生最艱難的時段」，而且已是「頭破血流」；自己雖一直堅持原則，但「成都大學卻是一個不講理的地方」，「自己兩袖清風，但深陷污泥濁水，拚盡力氣難以改變當前所處的環境，日漸一日覺得無力無助」。

毛洪濤朋友圈發文。（取材自新京報）
毛洪濤朋友圈發文。（取材自新京報）

10月4日，毛洪濤失聯前最後一次露面。（取材自成都大學官網）
10月4日，毛洪濤失聯前最後一次露面。（取材自成都大學官網）

毛洪濤在信中並指責成都大學校長、黨委副書記王清遠，說王清遠披著學者的外衣，滿心名利追逐，建立自己的利益集團和獨立王國，且「連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是最強烈的。一年多來，本人受到的傷害和不公，今生極致」。

毛洪濤並稱，他和王清遠表面上是校長與書記的意氣之爭，背後是「深刻的正義與邪惡較量」。他沒想到制度機制建設、治理體系健全如此艱難，「甚至無助到付出生命的代價」。他如今的決定是給大家樹立了壞榜樣，但是他無可奈何；並表示「從未發過朋友圈，就以這樣的方式結束吧」。

成都大學黨委書記毛洪濤10月15日在朋友圈控訴校長專權，並流露出輕生意圖後失聯。...
成都大學黨委書記毛洪濤10月15日在朋友圈控訴校長專權，並流露出輕生意圖後失聯。（毛洪濤朋友圈截圖）

毛洪濤這段朋友圈的字裡行間透露著輕生念頭，且發文後失聯，學生擔心他走上絕路向校方反映。新京報報導，成都大學已報警協尋。至於毛洪濤發文是否屬實，成都大學黨委宣傳部工作人員表示校方已成立工作專班，正配合相關部門開展調查。

成都大學傳出權鬥醜聞。（取材自成都大學官網）
成都大學傳出權鬥醜聞。（取材自成都大學官網）

報導指出，毛洪濤是1970年11月出生，現年50歲，西南財經大學會計學專業畢業，博士研究生學歷，2019年起任成都大學黨委書記，主持學校黨委全面工作。毛洪濤最後一次在公開活動中露面是在10月4日出席了成都大學「院長第一課」專題教育活動。

自稱毛洪濤的朋友圈文字在網絡上流傳，引發網民關注，由於中共體制是以黨領政，黨委書記地位高於校長，如今卻傳出疑似黨委書記鬥不過校長而可能想不開的傳聞，許多網民直呼「不可思議」、「高校內鬥大戲鬥出人命了？」，呼籲相關部門應儘速調查並公布真相。

成都大學校長王清遠。（取材自成都大學官網）
成都大學校長王清遠。（取材自成都大學官網）

另有報導稱，王清遠上任後，成都大學黨委書記一職頻繁更換，大都未做滿一屆任期就離職，包括2015年上任的毛志雄於2017年因年齡因素卸任，羅波於2017年上任，2018年離職。

➤➤➤高校權鬥成常態！成都大學校長「已逼走3書記」

新京報最新報導指出，殯葬公司稱收到疑似成都大學黨委書記毛洪濤遺體。16日上午10時許，成都天地聖苑禮儀服務有限公司一工作人員表示，早上7時左右，公司收到疑似成都大學黨委書記毛洪濤的遺體，「公安部門的法醫已經來檢查過了。」

上述工作人員透露，早上7時左右，公司收到的遺體，「登記的名字是毛洪濤，今年50歲左右。」，但官方尚未確認身分。

另據了解，遺體發現地點據傳在毛洪濤位於成都溫江住家附近的江安河畔。

來源：最穷官三代带你看中国 YouTube

公安 教育 中共

上一則

高校權鬥成常態！成都大學校長「已逼走3書記」

下一則

英國軍情處稱「中國是最大威脅」 環時批吃錯藥

延伸閱讀

中國高校內鬥到出人命！成都大學書記絕筆信控校長鬥爭

中國高校內鬥到出人命！成都大學書記絕筆信控校長鬥爭
「全美孔子學院年底前關閉」 龐培歐：從幼稚園到大學 每校都要關

「全美孔子學院年底前關閉」 龐培歐：從幼稚園到大學 每校都要關

「穿8場沒贏1場」輸球怪黃球衣？四川九牛足球隊教頭得罪球迷遭停職

「穿8場沒贏1場」輸球怪黃球衣？四川九牛足球隊教頭得罪球迷遭停職
「金」字招牌 北韓首現以金正恩命名大學

「金」字招牌 北韓首現以金正恩命名大學

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
一位火鍋店老闆娘在店裡制服兩名品行不軌男子的視頻衝上熱搜，引來網民質疑真實性。老闆娘坦承是擺拍，為的是呼籲女生注意防身。（視頻截圖）

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？當事人還原真相

2020-10-12 09:00
解放軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰。（央視截圖）

蔡英文總統向北京喊話後 解放軍13日福建海域實彈射擊

2020-10-11 09:45
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖：pixabay

港商Bossini創辦人孫女抽脂亡 韓媒：醫療疏忽警擬起訴

2020-10-10 10:14
岳母嗆新郎禮金太小，新娘則只是坐在床上專心數錢，完全沒打算幫丈夫解圍，讓網民看了直呼「為新郎覺得心寒」。（視頻截圖）

四川新郎迎親送1.8萬禮金 岳母嫌少當場翻臉

2020-10-11 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺