成都大學權鬥出人命！書記毛洪濤「絕筆信」控校長鬥爭

成都大學黨委書記毛洪濤。（取材自成都大學官網）

成都大學黨委書記毛洪濤昨天發出絕筆信後失聯，傳出遺體已被找到。毛洪濤在信中指控遭到校長王清遠「堅定頑固的利益集團」強烈排擠與鬥爭，一年多來已「頭破血流」，深陷污泥濁水卻難以改變，「無助到付出生命的代價」。網民質疑這是高校書記和校長內鬥到「要出人命了」，呼籲主管單位介入調查。

綜合報導，網絡上流傳一段被認為是毛洪濤15日在朋友圈發出的一段文字稱，他在成都大學工作一年多來，「精神上崩潰、身體已失調」，不僅是「人生最艱難的時段」，而且已是「頭破血流」；自己雖一直堅持原則，但「成都大學卻是一個不講理的地方」，「自己兩袖清風，但深陷污泥濁水，拚盡力氣難以改變當前所處的環境，日漸一日覺得無力無助」。

毛洪濤朋友圈發文。（取材自新京報）

10月4日，毛洪濤失聯前最後一次露面。（取材自成都大學官網）

毛洪濤在信中並指責成都大學校長、黨委副書記王清遠，說王清遠披著學者的外衣，滿心名利追逐，建立自己的利益集團和獨立王國，且「連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是最強烈的。一年多來，本人受到的傷害和不公，今生極致」。

毛洪濤並稱，他和王清遠表面上是校長與書記的意氣之爭，背後是「深刻的正義與邪惡較量」。他沒想到制度機制建設、治理體系健全如此艱難，「甚至無助到付出生命的代價」。他如今的決定是給大家樹立了壞榜樣，但是他無可奈何；並表示「從未發過朋友圈，就以這樣的方式結束吧」。

成都大學黨委書記毛洪濤10月15日在朋友圈控訴校長專權，並流露出輕生意圖後失聯。（毛洪濤朋友圈截圖）

毛洪濤這段朋友圈的字裡行間透露著輕生念頭，且發文後失聯，學生擔心他走上絕路向校方反映。新京報報導，成都大學已報警協尋。至於毛洪濤發文是否屬實，成都大學黨委宣傳部工作人員表示校方已成立工作專班，正配合相關部門開展調查。

成都大學傳出權鬥醜聞。（取材自成都大學官網）

報導指出，毛洪濤是1970年11月出生，現年50歲，西南財經大學會計學專業畢業，博士研究生學歷，2019年起任成都大學黨委書記，主持學校黨委全面工作。毛洪濤最後一次在公開活動中露面是在10月4日出席了成都大學「院長第一課」專題教育 活動。

自稱毛洪濤的朋友圈文字在網絡上流傳，引發網民關注，由於中共 體制是以黨領政，黨委書記地位高於校長，如今卻傳出疑似黨委書記鬥不過校長而可能想不開的傳聞，許多網民直呼「不可思議」、「高校內鬥大戲鬥出人命了？」，呼籲相關部門應儘速調查並公布真相。

成都大學校長王清遠。（取材自成都大學官網）

另有報導稱，王清遠上任後，成都大學黨委書記一職頻繁更換，大都未做滿一屆任期就離職，包括2015年上任的毛志雄於2017年因年齡因素卸任，羅波於2017年上任，2018年離職。

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新京報最新報導指出，殯葬公司稱收到疑似成都大學黨委書記毛洪濤遺體。16日上午10時許，成都天地聖苑禮儀服務有限公司一工作人員表示，早上7時左右，公司收到疑似成都大學黨委書記毛洪濤的遺體，「公安 部門的法醫已經來檢查過了。」

上述工作人員透露，早上7時左右，公司收到的遺體，「登記的名字是毛洪濤，今年50歲左右。」，但官方尚未確認身分。

另據了解，遺體發現地點據傳在毛洪濤位於成都溫江住家附近的江安河畔。

來源：最穷官三代带你看中国 YouTube